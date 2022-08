Kleber Rosa quer Estado atue como 'mediador' entre motoristas por aplicativo

O candidato ao governo da Bahia pela federação PSOL-REDE, Kleber Rosa, propõe que o Estado adote uma "política de associativismo" entre os motoristas por aplicativos da Bahia. Ele defende que a gestão estadual atue como mediadora da divisão de lucros obtidos pelos trabalhadores, através da criação de associações.

"Os motoristas têm várias despesas, precisam pagar o combustível e têm que arcar com os desgastes que são gerados aos veículos para fazer as corridas. Então, além de estarem todos os dias colocando a própria vida em risco, ainda não possuem nenhum tipo de subsídio do Estado e o valor recebido acaba sendo insuficiente diante das despesas que eles precisam assumir e dos riscos que têm que enfrentar todos os dias", destacou Kleber Rosa em entrevista nesta quarta-feira (31).