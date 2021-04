Klopp sobre Superliga: 'Não sei por que os clubes fizeram isso'

O Liverpool é um dos clubes fundadores da Superliga, mas o torneio europeu parece não ter o apoio de Jürgen Klopp, técnico dos Reds. Antes da partida contra o Leeds, nesta segunda-feira (19), pela Premier League, o treinador demonstrou insatisfação com a nova competição, anunciada no último domingo (18).

"As pessoas não estão felizes com isso, eu posso entender. Não posso dizer muito mais porque não estivemos envolvidos no processo, eu e os jogadores não sabíamos. Teremos que esperar para ver o que vai acontecer", comentou.

Em 2019, numa entrevista à revista alemã Kicker, Klopp já havia criticado a criação de um campeonato com a elite da Europa. "Quem vai querer ver Liverpool x Real Madrid todo ano? Da maneira como vejo atualmente, a Champions League já é uma superliga, só que você nem sempre enfrenta os mesmos times. Eu espero que nunca aconteça", disse, na época.

Mesmo com o Liverpool envolvido na Superliga, o treinador manteve sua opinião. Ele citou o West Ham, que ocupa a quarta colocação da Premier League e, por consequência, estaria classificado para a próxima Champions.

"Tenho 53 anos. Desde que estou no futebol profissional a Liga dos Campeões também está. Meu objetivo sempre foi treinar uma equipe lá. Não tenho problemas com a Champions. Gosto do aspecto competitivo do futebol. Gosto que o West Ham possa jogar a Liga dos Campeões. Não quero porque nós queremos estar lá, mas gosto de saber que eles têm chance. O que posso dizer? Não é fácil", defendeu.

Klopp ainda reforçou que nem ele e nem os jogadores são os culpados pela criação da Superliga. Segundo o presidente da Uefa, Alexander Ceferin, os atletas que disputarem o novo torneio serão impedidos até de atuarem na Copa do Mundo e na Eurocopa por suas seleções.

"O clube de futebol de Liverpool é muito mais do que algumas decisões. A parte mais importante do futebol são os torcedores e a equipe. Temos que garantir que nada fique no caminho. Ouvi dizer que há faixas, mas os jogadores não fizeram nada de errado. Temos que ficar unidos. Podemos mostrar que ninguém precisa andar sozinho nesses momentos. Há algumas coisas para organizar, mas nada a ver com o futebol ou a relação entre os torcedores e o time", comentou Klopp.