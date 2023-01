Koanza estreia nova temporada na Sala do Coro do TCA

O clima efervescente do verão de Salvador deixou Koanza, personagem do ator baiano Sulivã Bispo, ainda mais combativa e inspirada. Isso é o que o público irá conferir na nova temporada do espetáculo Koanza – do Senegal ao Curuzu na Sala do Coro do TCA, que retorna nesta sexta (27) e fica em cartaz por três finais de semanas consecutivos. Com sessões dias 27, 28, 29 de janeiro, 3, 4,5, 10, 11 e 12 de fevereiro, sempre às 20h, essa será a quarta temporada da montagem.

Sábia e bem-humorada, Koanza leva a plateia às gargalhadas ao mesmo tempo que convida a profundas reflexões. Ícone da luta antirracista nas redes sociais, desde julho do ano passado ela vem trazendo para os palcos teatrais de Salvador as suas provocações e ensinamentos. Com uma voz de alcance cada vez mais potente, a personagem também estreou nacionalmente no Multishow no último mês de dezembro, quando integrou o elenco do especial Humor Negro, disponível no Globoplay.

“É um presente muito grande retornar aos palcos no verão com a cidade cheia e com um espetáculo que eu acho que tem a cara de Salvador. É um espetáculo que fala de bloco afro, de candomblé, de música, dos fuxicos atuais, enfim, que é a real cara de Salvador”, comenta Sulivã Bispo.

E é claro que haverá novidades. “Vamos ter participações especiais, uma participação surpresa, que estou super animado para receber, vou falar de Big Brother, do Brasil pós-eleição, das festas do verão, enfim, o que não falta é assunto. Essa temporada é também um convite para todas as pessoas de fora conhecerem o teatro baiano no verão”, diz ele.

SERVIÇO - Koanza: do Senegal ao Curuzu | de sexta (27) a domingo (29) e dias 3,4,5, 10, 11 e 12 de fevereiro, às 20h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves | Ingressos: R$ 30 / R$ 15, à venda na bilheteria e no Sympla.