Kristen Stewart e Elle Fannnig estarão novo filme de Karim Aïnouz

O diretor brasileiro Karim Aïnouz (A Vida Invisível) já tem um novo projeto em Hollywood: trata-se de Rosebushpruning, sátira social que será estrelada por Kristen Stewart, Elle Fanning e Josh O'Connor.

Aïnouz vai dirigir a partir de um roteiro de Efthimis Filippou (O Lagosta), que por sua vez se baseia no filme italiano De Punhos Cerrados (1965), primeiro trabalho de Marco Bellocchio na direção, hoje considerado um clássico do cinema de seu país.

A trama do original acompanhava um jovem perturbado que decide assassinar a própria família disfuncional, acreditando que assim está salvando o seu irmão - o único realmente são da família - de uma vida que ele não merece.

Após o sucesso de A Vida Invisível, que venceu a mostra Un Certain Regard em Cannes e se tornou o representante do Brasil no Oscar (embora não tenha obtido a indicação a melhor filme internacional), Aïnouz se tornou um nome requisitado em Hollywood.

O primeiro filme em inglês do cineasta cearense, Firebrand, foi exibido esta semana em Cannes, na competição pela Palma de Ouro, e recebeu críticas positivas. O drama de época é estrelado por Alicia Vikander e Jude Law.

Veja entrevista de Karim Aïnouz, Jude Law e Alicia Vikander em Cannes sobre Firebrand: