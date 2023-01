La Furia coloca público para 'meter dança' no último dia do Festival da Virada Salvador

Quando a música mais estourada do momento da banda Lá Fúria, "Mete Mete seu Cachorro", começou a tocar no Festival da Virada Salvador, no início da noite deste domingo (1°), não dava para ver uma pessoa parada. O grupo de pagode foi o segundo a se apresentar no palco principal do evento e colocou o público para "meter dança". A abertura do último dia foi realizada pelo Olodum.

O último dia do festival também contou com a apresentação, no palco principal, de Daniela Mercury, Saulo e Timbalada. O evento começou às 16h, pontualmente, e deve seguir até 2h, quando o público irá para casa com aquele gostinho de mais e ficará na espera da próxima edição, em dezembro de 2023.

O cantor da banda Lá Fúria, Bruno Magnata, contou que a alegria é grande em poder retornar aos palcos, com eventos grandes, depois de dois anos parados. "Passamos por uma pandemia muito difícil e quando a gente entra nesse palco e vê uma multidão, no show da virada, passa um filme na cabeça e ficamos felizes de verdade em poder participar desse evento, que tem vários artistas nacionais. Eu fico feliz em levar nosso movimento, que é o pagode, para todo o Brasil", destacou o artista.

O cantor também pontuou que a espera pelo carnaval é grande e que a aposta para esse ano é da música que abriu o show, "Mete Mete Seu Cachorro". "Eu acho que vai ser um dos maiores de todos os tempos, o povo, os artistas, todo mundo na sede pelo carnaval. É uma festa que reúne todo mundo, coloca nossa música na boca do povo", finalizou.

No palco, Bruno desejou um feliz ano novo para todos os baianos: "Quero desejar feliz ano novo para cada um de vocês, que seja um ano de muita benção, prosperidade, paz e sucesso na vida de cada um de vocês".

Neste domingo, a auxiliar administrativa Drica Barbosa, de 30 anos, veio de Feira de Santana para curtir o último dia do festival, que para ela foi o primeiro. Ela, que saiu para assistir Daniela Mercury, conseguiu curtir também os shows que vieram antes. “Eu cheguei cedo para curtir cada minutinho desse último dia. Vi Olodum, que eu adoro, e agora estou aqui curtindo Lá Fúria, nunca tinha ido no show deles, mas é bom demais para dançar e começar o ano com essa alegria”, disse.

Já a diarista Maria do Carmo, 56, curtiu todos os dias do festival, passou a virada do ano com Cláudia Leitte e estava “metendo dança” com La Furia. "Passei a virada aqui, fui em casa de manhã rapidinho, descansei um pouco e voltei para curtir o show deles. Estou aqui dançando, me acabando, é uma energia única, pra gente dançar, se divertir, posso dizer que comecei o ano com o pé direito”, comentou.

