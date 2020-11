La Fúria e Piratas vão disputar a final da Liga da Saramandaia

A final da Liga da Saramandaia terá o duelo, em partida única, entre La Fúria e Piratas. O jogo será disputado neste domingo (29), às 9h30, no campo do São Paulo, e terá transmissão ao vivo no YouTube.

O torneio começou em outubro, com 10 equipes e mais de 150 jogadores inscritos. Entre eles, estavam Rogério e Santana, ex-atletas do Bahia. Quem também aparecia na lista é Lucas Samurai, convocado para defender a Seleção Brasileira de Futebol 7 na Copa América, que acontece entre os dias 7 e 9 de dezembro, em Porto Alegre.