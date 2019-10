La Fúria grava DVD com Arena Fonte Nova lotada

Com uma Arena Fonte Nova lotada, a banda La Fúria gravou o DVD que será um marco na carreira do grupo. A gravação aconteceu durante o Bailão Salvador, festa de funk e pagode que reuniu atrações como Kevin O Chris, O Poeta e Pocah.

Vocalista da Lá Furia, Bruno Magnata disse estar extremamente feliz com o momento. "Esse é um passo muito importante para a banda, que cada vez mais, ganha notoriedade no cenário nacional do pagode, trazendo um pagode mais limpo, mas com a irreverência que é uma característica nossa”, comentou.

Com nove músicas inéditas e duas participações especiais, Bruno fez a multidão cantar e dançar os hits que consagraram a banda como uma potência dos paredões.A banda levou ao palco os cantores Hiago Sacramento e Felipe Escandurras, parceiro de Magnata em diversos hits gravados pelo grupo.

Quem curtiu de perto o show foi a MC Pocah, que também se apresentou no palco. A cantora carioca conversou com Bruno no camarim e revelou ser fã da banda e dos hits irreverentes que fazem sucesso na voz de Magnata, que subiu ao palco com um figurino super moderno, inspirado na cultura norte-americana e no reggaeton. O look foi assinado pelo estilista baiano Felipe Cesc.