La Liga seleciona jovens no Brasil

A La Liga, associação que compreende as 42 equipes da primeira e segunda divisões do Campeonato Espanhol, lançou um reality show que levará jovens brasileiros de 16 a 19 anos para uma fase de testes na Espanha. As inscrições estão abertas até o dia 1º de dezembro através do site www.bravoreality.com. Nesta primeira etapa, o aspirante a atleta deve responder um teste e enviar um vídeo com seus melhores momentos. Na segunda etapa, 900 garotos serão convocados para uma peneira, que será realizada em janeiro e durará quatro dias em Sorocaba, no interior paulista. Destes, 78 serão recrutados e divididos em seis times com 13 jogadores cada que competirão em sistema de mata-mata durante três semanas. O time campeão viajará para a Espanha para um período de testes contra equipes locais.

Leão terá mais pré-temporada

A temporada 2020 na Bahia começará no dia 22 de janeiro, com o Campeonato Baiano. Será uma semana mais tarde do que iniciou 2019 para a dupla Ba-Vi, que também disputa a Copa do Nordeste. Como o fim da Série B será em 30 de novembro, o Vitória terá 52 dias de férias mais pré-temporada. De 2018 para 2019, foram 43. Já o Bahia terá os mesmos 44 dias. Isso porque a Série A do Brasileirão só terminará no dia 8 de dezembro.

Bahia e Vitória conhecem cotas do Nordestão

A Liga do Nordeste definiu a cota dos 16 clubes que disputarão a Copa do Nordeste em 2020. Únicos baianos, Bahia e Vitória receberão R$ 2,2 milhões cada, assim como Sport e Ceará (o quarteto que está na maior faixa). A cota das quartas de final é de R$ 300 mil, com R$ 375 mil na semifinal e R$ 1 milhão para o campeão e R$ 500 mil para o vice. Um baiano levaria R$ 3,875 milhões. A cota total é de R$ 34, 4 milhões.

Vitória aponta Barradão para 2020

A tabela da Copa do Nordeste 2020, já divulgada pela CBF, antecipou o que até então era extraoficial no Vitória: o clube escolheu o Barradão como mando de campo na próxima temporada, apesar de ter a possibilidade de reativar o contrato que assinou com a Fonte Nova até dezembro de 2022.

Ex-craques serão tutores

O Bravo!, nome do reality show criado por La Liga em parceria com o Grupo LX, terá seis ex-jogadores brasileiros que atuaram no futebol espanhol como tutores dos times formados após as peneiras. Denilson, Edmilson, Djalminha, Zé Roberto, Cafu e Luís Fabiano serão os “padrinhos” que ajudarão os jovens tanto na aplicação de treinamento quanto com diálogo. O reality show terá transmissão em TV dos canais ESPN em 2020.

Aumento no orçamento

O Conselho Deliberativo do Vitória aprovou uma suplementação orçamentária de aproximadamente R$ 13 milhões. Com isso, o orçamento anual do clube em 2019 ficou no valor de R$ 58 milhões. A informação consta na ata da reunião do Conselho Deliberativo que aconteceu no último dia 28 de outubro. O documento aponta que setenta e oito conselheiros apreciaram a proposta que “foi aprovada por ampla maioria”.