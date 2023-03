Laboratório de drogas que funcionava em casa de luxo é desmontado pela polícia na Bahia

Equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) apreenderam cerca de 60 ampolas contendo o medicamento analgésico e sedativo injetável, de uso controlado, Fentanil, quando estouraram um laboratório de entorpecentes em uma casa de alto padrão, na praia de Barra de Jacuípe, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), nesta sexta-feira (1).

No local, também foram apreendidos 30 quilos de insumos e substâncias em frascos para o preparo de cocaína, porções de maconha e crack, além de uma prensa e balanças de precisão. As apreensões ocorreram durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, referente às investigações de um grupo criminoso responsável pela distribuição de drogas em Salvador. Ninguém foi encontrado no local.

A casa de praia, onde funcionava o laboratório, tem na sua estrutura um píer, um barco e um moderno sistema de câmeras de vigilância. O delegado da Coordenação de Narcóticos do Draco, Alexandre Galvão, detalha o resultado da ação.

“O Fentanil é um “opiode” - composto químico psicoativo que produz efeitos farmacológicos semelhantes aos do ópio ou de substâncias nele contidas. Esta substância é altamente perigosa quando utilizada de forma irregular. Esta é uma apreensão preocupante e incomum”, explicou.

Durante o cumprimento do mandado de busca, ainda foram apreendidas flores de maconha, também utilizada como entorpecente. “Essa foi outra apreensão incomum que realizamos hoje. Esta parte da canabis contém alto teor de THC, o que atrai o interesse dos usuários e a valorização para os traficantes. Estamos atentos para reprimir o tráfico em todas as suas facetas”, afirmou Alexandre Galvão.

Todo material apreendido foi encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT). As investigações estão avançando. Outras diligências e atividades de inteligência policial terão continuidade para a identificação e prisão dos envolvidos.