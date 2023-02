Laboratório de refino de cocaína é desmontado pela polícia em Tancredo Neves

A polícia desmontou um laboratório de refino de cocaína que funcionava no bairro de Tancredo Neves, na madrugada desta quinta-feira (16). Em nota, a Polícia Militar (PM) informou que equipes da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Central realizavam o policiamento ostensivo no final de linha do bairro, quando avistaram um homem em frente a um imóvel. Ao perceber a presença dos PMs, o suspeito fugiu.

De imediato, os militares iniciaram as buscas e adentraram a edificação, onde foi constatado que o local era utilizado como laboratório de refino de droga. No imóvel, foram encontrados duas prensas hidraúlicas, aproximadamente 20kg de bicarbonato de sódio, 30 rolos de fita adesiva, uma balança de precisão e 300 embalagens. Todos os materiais apreendidos foram apresentados na sede do Draco, onde a ocorrência foi registrada.