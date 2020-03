Lacta abre mais de vagas temporárias para Páscoa

A Lacta - uma das maiores fabricantes de chocolates do Brasil - abriu mais de 4 mil vagas temporárias de emprego para Páscoa em todo o Brasil. Para a regão Nordeste, são mais de 680 oportunidades. Para se candidatar às vagas é preciso ter idade mínima de 18 anos, ensino médio completo, excelente comunicação, iniciativa, alegria e animação para agitar o ponto de venda. Experiência com abastecimento/merchandising e habilidade com tecnologia são diferenciais. Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail dpromo.pascoa@gmail.com.