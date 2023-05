Ladeira da Montanha é interditada após risco de deslizamento

A Ladeira da Montanha foi interditada na manhã desta terça-feira (9) devido ao risco de deslizamento. Em algumas áreas de Salvador chove forte nesta manhã.

Segundo a Transalvador, não há previsão para que a via seja liberada. Os motoristas que transitam na região têm como opção de desvio seguir pelo Túnel Américo Simas ou Av. Lafayette Coutinho.

A Defesa Civil informou que houve um escorregamento de terra, que deixou algumas pedras instáveis na encosta. Por segurança, a Codesal decidiu interditar a via para que seja feita uma análise de risco mais detalhada. Por conta da interdição na Ladeira da Montanha, cerca de 27 linhas de ônibus tiveram o itinerário alterado.

No ano passado, um casarão tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desabou no local, o que provocou a suspensão do tráfego na Ladeira da Montanha, importante ligação entre as cidades Baixa e Alta.

A chuva também causou transtornos na região da Cidade Baixa, como no Largo de Roma, onde foi registrado um alagamento. Os motoristas encontraram dificuldade para trafegar. Também houve alagamentos na Avenida Bonocô e o Largo da Calçada.

Previsão do tempo

O tempo deve continuar chuvoso em Salvador nos próximos dias. Até a sexta-feira, a previsão é de muitas nuvens, ventos fracos ou moderados e umidade máxima de 95%, e mínima de 65%, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As temperaturas mínimas da semana poderão ocorrer nesta terça-feira (9), quando os termômetros poderão chegar a 23ºC. As mínimas da quarta, quinta e sexta são as mesmas: 24ºC.

Já as máximas chegam a 29ºC entre a quarta e a sexta, quando a semana pode dar uma esquentada. Nesta terça, a mínima não apresenta uma grande variação e será de 28ºC.