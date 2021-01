Ladrões agridem proprietária de joalheria, mas PM impede assalto na Praça da Sé

Um casal foi preso, na tarde desta terça-feira (26), pela Polícia Militar em uma joalheria na Praça da Sé, região do Centro Histórico de Salvador. A dupla tentava assaltar a joalheria e chegou a agredir a proprietária do estabelecimento. No entanto, policiais militares do 18º BPM, com apoio do Batalhão Especializado de Polícia Turística (Beptur), prenderam o casal, após perceberem a tentativa de roubo na loja. Ao avistarem os suspeitos, os militares ordenaram que parassem, mas a dupla tentou escapar pela parte superior do imóvel. A mulher foi alcançada ainda dentro do estabelecimento, enquanto o homem foi detido, com duas armas de fogo, no terreno vizinho.

Polícia apresentou armas, dinheiro e celulares apreendidos com o casal (Foto: Divulgação)

Agredida, a dona da joalheria estava escondida embaixo de uma cama na parte superior da loja quando foi encontrada pelos policiais. Ela foi socorrida pela guarnição para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Barris, onde recebeu cuidados médicos.

Após a ação, a polícia apreendeu uma pistola, calibre 380, com 10 munições; um revólver, calibre 38, com seis munições; três aparelhos celulares e R$ 65,00 reais.Todo material e o casal foram apresentados na Central de Flagrantes onde foi registrada a ocorrência.