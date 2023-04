Ladrões roubam 436 iPhones após abrirem túnel em banheiro de cafeteria

Uma cafeteria, que fica no subúrbio de Seattle, nos Estados Unidos, teve a parede do banheiro quebrada por diversos ladrões, que fizeram um túnel na parede. Os assaltantes conseguiram chegar até a loja da Apple e fizeram uma "limpa".

De acordo com o "SFGate", 436 iPhones foram levados, totalizando um prejuízo de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,5 milhões). A situação ocorreu no dia 2 de abril, mas só depois de contabilizarem o prejuízo, a loja informou o crime e foi noticiado pela imprensa americana.

Até o momento, nenhuma prisão foi feita e os assaltantes não deixaram nenhuma impressão digital suspeita no local do roubo, além da cafeteria que foi o local de entrada.

O roubo aconteceu em uma loja aberta e elegante da Apple, com teto de painéis de madeira e fachada de vidro. O proprietário da cafeteria informou que estava surpreso com a passagem dos ladrões por sua loja. "Eu não tinha ideia de que estávamos tão próximos dela", completou.

Enquanto a Apple teve prejuízo de US$ 500 mil, a cafeteria terá de reformar o buraco da passagem, totalizando US$ 1.500.