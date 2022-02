Ladrões roubam mais de R$ 5 milhões em joias de astro da NBA

A casa do ala-pivô Draymond Green, do Golden State Warriors, foi invadida e saqueada durante o último fim de semana. Os ladrões roubaram mais de 1 milhão de dólares (R$ 5,1 milhões, aproximadamente) em joias, relógios e outros bens do astro da NBA. As informações são do site TMZ.

Segundo o veículo, a invasão aconteceu quando o jogador estava assistindo ao Super Bowl LVI, no último domingo (13), no SoFi Stadium, em Los Angeles. Ao retornar, Green descobriu que haviam saqueado sua residência.

Os ladrões teriam entrado pela janela da casa. A polícia investiga o crime, mas nenhuma prisão foi feita até o momento. Um roubo semelhante aconteceu na cidade em 2017, quando a casa de Yasel Puig, do time de beisebol Los Angeles Dodgers, também foi roubada quando ele estava fora, jogando.