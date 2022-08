Lady Gaga confirma participação na sequência de Coringa

Depois de muita especulação, Lady Gaga, enfim, confirmou sua participação em Joker: Folie a Deux, sequência de Coringa, sucesso estrelado por Joaquin Phoenix. Em um post em seu Twitter, a cantora e atriz compartilhou um curto vídeo que mostra o Palhaço do Crime dançando com uma personagem feminina, que muito provavelmente será interpretada por Gaga - possivelmente a Arlequina, personagem que consagrou a atriz Margot Robbie. Na legenda, ela colocou apenas a já confirmada data de lançamento da continuação, que chega aos cinemas em 2024

Coringa fez história como o filme baseado em HQs com maior número de indicações no Oscar. Foram 11, incluindo melhor filme, e vitórias em melhor ator (Phoenix) e melhor trilha sonora (Hildur Guðnadóttir).

Na trama, acompanhamos uma versão alternativa do famoso palhaço do crime de Gotham City. Inspirado por clássicos de Martin Scorsese, como Taxi Driver e O Rei da Comédia, o filme buscava discutir saúde mental e exclusão social através do personagem. Arrecadando mais de US$1 bilhão na bilheteria mundial, o longa ultrapassou os filmes do Deadpool e se tornou o longa para maiores mais lucrativo da história.