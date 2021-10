Lady Gaga e Tony Bennet lançam segundo álbum juntos

O álbum de duetos de Lady Gaga e Tony Bennett está de volta Love for Sale, o segundo disco de parceria dos cantores, foi lançado na madrugada desta sexta-feira, 1º de outubro.



O projeto, composto por covers de Cole Porter, possui 12 faixas.



O disco inclui oito canções entoadas pelos dois cantores, dois solos de Bennett e dois solos de Gaga.



Clássicos como It's De-Lovely e I've Got You Under My Skin estão na lista de faixas.



Love For Sale é o sucessor do aclamado Cheek to Cheek. O álbum lançado em 2014 alcançou o topo da Billboard 200 e venceu um Grammy na categoria de melhor álbum de pop tradicional.



Esta é a última gravação de estúdio de Bennett, que tem 95 anos e foi diagnosticado recentemente com Alzheimer.



No Instagram, a artista agradeceu o apoio dos fãs. "Me sinto muito orgulhosa, Tony te amo muito. Obrigada a todos que estão nos apoiando e ouvindo jazz", disse Gaga em um vídeo.



*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais