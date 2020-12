LafargeHolcim amplia em 50% uso de ferrovia na Bahia

A LafargeHolcim e a VLI, companhia de soluções logísticas que opera terminais, ferrovias e portos, fecharam uma nova parceria para o transporte de cimento a granel da fábrica de Pedro Leopoldo (MG) até o Porto de Aratu, em Candeias (BA). No município baiano, os caminhões da LafargeHolcim são abastecidos e seguem viagem na Região Metropolitana de Salvador para serem descarregados diretamente nos clientes da cimenteira.

As empresas já possuem parceria no abastecimento de combustíveis sólidos das unidades localizadas em Minas Gerais. O novo contrato representa um incremento de mais de 50% no fluxo ferroviário e uma diversificação na matriz logística da LafargeHolcim. Dessa vez, o produto transportado na Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) é um cimento, de alta resistência inicial e final utilizado por concreteiras, indústrias, empresas de pré-fabricados e pré-moldados.

“Temos um parque com 137 vagões próprios que estavam parados em Pedro Leopoldo. Com a operação, passamos a utilizar todos eles, que circulam até Aratu, fazendo o ciclo completo da operação. O trajeto por ferrovia é mais competitivo economicamente”, explica Patrick de Paula Richa, gerente Comercial do Nordeste e Norte de Minas da LafargeHolcim. “Dessa forma, alavancamos nossa presença no mercado técnico da Bahia, onde tínhamos baixa participação, com um produto diferenciado, gerando maior disponibilidade e agilidade no atendimento junto ao cliente e ainda reduzimos as emissões de CO2 nesse processo logístico”, complementa o executivo.

Pela cimenteira, o projeto ainda inclui obras no terminal, em Aratu (BA). As atividades estão em andamento, com término previsto para o fim de dezembro. A meta é que, em fevereiro de 2021, a unidade esteja operando em plena capacidade.

Para a VLI, o fluxo reforça o potencial da ferrovia, especialmente o trecho entre os dois estados, e a capacidade da companhia em se adaptar para atender a demanda do cliente.

“Essa parceria é sinônimo de cooperação. A LafargeHolcim já possuía os vagões. Adicionamos a nossa expertise para oferecer uma solução logística que gera valor para todos”, destaca Asley Ribeiro, gerente geral Comercial da Siderurgia e Construção da VLI.

A LafargeHolcim Brasil atua no país desde 1951, sendo uma das principais empresas do setor de materiais de construção, com foco em cimento, concreto e agregados, produção que é considerada mais sustentável.

Seus produtos e soluções são utilizados em diferentes projetos de construção, desde as moradias populares às maiores e mais tecnicamente desafiadoras obras de infraestrutura do país.

Com cerca de 1.400 funcionários, a companhia tem um parque industrial distribuído em três das cinco regiões do país: Sudeste (SP, RJ, MG e ES), Nordeste (BA e PB) e Centro-Oeste (GO), que incluem 5 fábricas de cimento, 4 estações de moagem, 6 terminais e centros de distribuição, 4 unidades de agregados e 4 usinas de concreto.

A empresa faz parte do Grupo LafargeHolcim, que é líder mundial da indústria de materiais de construção, com presença em 80 países e 70 mil empregados nos cinco continentes.

A VLI tem larga história de atuação na área de logística no país, por meio da integração de serviços em portos, ferrovias e terminais. A empresa engloba as ferrovias Norte Sul (FNS) e Centro-Atlântica (FCA), além de terminais intermodais, que unem o carregamento e o descarregamento de produtos ao transporte ferroviário, e terminais portuários situados em eixos estratégicos da costa brasileira, tais como em Santos (SP), São Luís (MA) e Vitória (ES).