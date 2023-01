Lagartixa asiática é encontrada em encomenda postal enviada pelos Correios

Um lagarto Eublepharis macularius, conhecido popularmente por Lagartixa-leopardo, Osga-leopardo, ou Geco-leopardo, originário do Oriente Médio, foi encontrado em uma encomenda postal que vinha do Rio de Janeiro com destino à Fortaleza. O animal foi localizado pela Equipe de Vigilância e Repressão da Receita Federal, na manhã desta terça-feira, 31, no centro de distribuição dos Correios no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza.



Segundo o portal Petz, o animal não é legalizado no Brasil. Esses animais estão sob proteção do Ibam, que determina quais espécies exóticas não podem ser criadas, reproduzidas ou comercializadas em ambientes caseiros. O Geco-leopardo não se enquadra nas espécies que podem ter concessão de autorização especial, mesmo não sendo venenoso.

Durante a fiscalização da encomenda, a equipe utilizou de técnicas de análise de risco e apontou a presença do animal selvagem no pacote. De acordo com informações da Receita Federal, o lagarto será entregue às autoridades ambientais para acolhimento e investigação da forma com que foi introduzido no Brasil.



A Receita Federal enfatiza ainda que a atuação das equipes a repressão ao tráfico internacional de animais silvestres tem o objetivo primordial de proteger a fauna e a flora.