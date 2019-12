Lagoa da Paixão, em Valéria, ganha Unidade de Saúde da Família

A mais nova Unidade de Saúde da Família (USF) de Salvador foi entregue na tarde desta quinta-feira (19) à comunidade da Lagoa da Paixão, em Nova Brasília de Valéria. O equipamento foi inaugurado com a presença do prefeito ACM Neto e do secretário municipal de Saúde Leo Prates.

A nova unidade contará com três equipes completas de saúde da família e de saúde bucal. Ao todo, 27 profissionais entre médicos, dentistas e equipe de enfermagem atenderão a população na realização de consultas e exames. A estrutura conta com 12 consultórios, sendo quatro deles odontológicos.

“Essa é uma conquista dos moradores da área da Lagoa da Paixão. Estamos inaugurando uma unidade plenamente consistidas, com todos os profissionais. O grande esforço que a prefeitura realiza hoje na área de saúde é exatamente na expansão da atenção básica. Somos a capital que mais avança em expansão. Saímos de 104 para 307 equipes funcionando em Salvador, com essa inauguração de hoje”, explica o prefeito.

Neto explicou ainda como foram escolhidas as áreas onde foram implementadas as novas unidades. “Como não dava para fazer em todas a cidade de uma só vez, tomei a decisão de dar absoluta prioridade a dois distritos: subúrbio e o das regiões de Valéria e São Caetano”, destacou ele, que inaugurou outras seis unidades de saúde nos últimos meses.

"O melhor investimento que podemos fazer na saúde está na prevenção. E por isso, a nossa prioridade é a expansão da atenção básica. Mas fazemos isso sem descuidar da expansão dos serviços especializados, e dos serviços de urgência e emergência”, completou o gestor municipal.

(Foto: Betto Jr/CORREIO) (Foto: Betto Jr/CORREIO)

(Foto: Betto Jr/CORREIO) (Foto: Betto Jr/CORREIO)

O secretário Leo Prates destaca os avanços do trabalho municipal para a pasta. “A palavra que mais define a gestão do prefeito ACM Neto é o planejamento. A prioridade que é dada às áreas mais pobres da cidade. A maior expansão na área da saúde foi nas duas áreas que mais necessitam. Fizemos a maior expansão da atenção primária da história. Eram 18% de cobertura de atenção primária e com essa unidade passamos dos 50% de cobertura na cidade”, ressaltou o titular da Saúde.

Membro da equipe que prestará os atendimentos à população, a médica Fernanda Araújo acredita que uma unidade completa é de suma importância para a região. “Esse posto oferece novas condições a essa comunidade que era carente de atendimento, que não tinha cobertura médica por conta dos outros postos que não cobriam a área. Os serviços que os postos oferecem para a comunidade são oferecidos de uma forma muito ampla e completa e é um prazer muito grande poder colaborar. É gratificante”.

A médica Fernanda Araújo (Foto: Betto Jr/CORREIO)

A USF da Lagoa da Paixão já tem capacidade de atendimento mensal de 12 mil pessoas. O número pode crescer e chegar a 16 mil, com a alocação de uma quarta equipe de saúde completa no futuro.

Moradores da região, que acompanharam a entrega da unidade, já aguardam o ínicio do atendimento. A cozinheira industrial Denira Mateus, 59 anos, foi uma das que fez questão de acompanhar o evento.

“Eu tô realmente muito feliz em ver isso. Eu saia daqui para ir pra Paripe atrás de atendimento. Já na semana que vem venho pegar a via do meu cartão e marcar um médico e um dentista para mim”, conta ela, que levava cerca de 2h em deslocamento quando precisava de um atendimento médico. “Agora não vai levar nem dois minutos”, completou, feliz com a nova unidade do lado de casa.

*Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier.