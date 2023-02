Lagoa em Feira é interditada após bactéria que causa cólera ser identificada na água

A Lagoa do Geladinho, em Feira de Santana, foi completamente interditada depois que a bactéria que causa a cólera foi detectada na água, informou nesta sexta-feira (17) a prefeitura da cidade.

O prefeito Colbert Filho esteve no local, que fica no Parque Radialista Erivaldo Cerqueira, na manhã de hoje. Ele alertou que quem tiver contato com a água contaminada ou consumir qualquer espécie de peixe do local tem risco de contrair cólera.

"É importante que a população evite o consumo de qualquer espécie da lagoa. O vibrião colérico provoca diarréia aguda e em determinadas circunstâncias mata por desidratação", disse o prefeito, que também é médico.

O resultado do exame que confirmou a presença da bactéria foi divulgado na tarde de ontem pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen), depois da análise de duas amostras de água da lagoa encaminhadas dia 11.

As amostras foram retiradas para análise depois da ocorrência de mortes de peixes do tipo cascudo na lagoa.

Colbert acredita que a contaminação pode ter sido causada por uma possível ligação de escoamento residencial junto ao sistema de drenagem da região da lagoa, mas a origem ainda será investigada.

A prefeitura informou que mesmo sendo um caso isolado, todas as medidas serão tomadas para evitar uma epidemia. Pessoas que tiverem sintoma de diarreia mais forte devem procurar uma unidade de saúde em busca de atendimento.

Acompanham a situação divisões de vigilâncias Sanitária e Epidemiológica, da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAM) e a Superintendência de Operações e Manutenção (SOMA). A Guarda Municipal vai atuar para evitar que as pessoas pesquem no local.

As cepas isoladas colhidas nas amostras serão enviadas para a Fiocruz, no Rio, que vai analisar a patogenicidade (capacidade de produzir doença).