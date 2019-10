Lagum se apresenta nesta sexta (11) em Salvador

A turnê de lançamento do segundo álbum da banda Lagum chega nesta sexta (11) a Salvador. O grupo mineiro se apresenta na Vila Jardim dos Namorados a partir das 21h e traz uma mistura de sonoridades em suas composições. Batizado de Coisas da Geração, o trabalho do Lagum, formado pelo quinteto Pedro (vocal), Otávio (guitarrista), Chicão (baixista), Jorge (guitarrista) e Tio Wilson (baterista) conta com 15 faixas, que misturam referências de diferentes gêneros musicais.

As batidas mais pops da banda são acompanhadas também por melodias do rap e rock, trazendo nas letras mensagens que se aproximam do público mais jovem. “São vários temas tratados, como amor, saudade, raiva, devaneios sobre a vida, ansiedade, tristeza. São temas tratados em todas as gerações, mas, neste disco especificamente, é a visão da nossa geração sobre todos esses temas”, explica Pedro.

Além da canção homônima ao álbum, o novo trabalho traz composições como Oi, Vai Doer no Peito, Detesto Despedidas e Andar Sozinho, que tem participação do cantor paulista Jão. Outras músicas do álbum Seja o Que Eu Quiser, a exemplo de Eu Não Valho Nada e Deixa, também estarão no repertório do show desta sexta (11).



Serviço:

O Quê: Show da banda Lagum

Quando: Nesta sexta (11), às 21h

Onde: Vila Jardim dos Namorados

Ingresso: R$70

Venda: site do Sympla