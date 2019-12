Lair Rennó se despede da Globo: 'Momento de dizer até breve'

Repórter, editor de texto, apresentador ao lado de Fátima Bernardes. Lair Rennó passou por todas as etapas que um jornalista de televisão almeja. E agora, após 20 anos de uma trajetória, sendo mais de sete anos ao lado da apresentadora do Encontro, ele se despede da Globo. No ar desde a estreia do Encontro com Fátima Bernardes, em 2012, Lair permanece no programa até o final do ano.

Lair, que iniciou sua carreira em 2001, na EPTV, afiliada da Globo no Sul de Minas Gerais, relembra sua trajetória em entrevista ao Gshow e comenta que a persistência o trouxe para a emissora. “A vida inteira eu lutei para entrar na Globo, era um sonho de um estudante universitário. Fiz jornalismo muito pensando nisso. Sempre me achei um comunicador, mais do que um jornalista. Na Globo, passei por todas as etapas, com muito sacrifício, em uma redação de telejornal, até chegar em uma bancada. Sempre comento que tenho muito orgulho pela minha carreira, cheguei onde cheguei por esforço próprio”. O jornalista também comenta qual foi a característica que o destacou nos tempos de telejornal.

“Um jornalismo leve, com bom humor, sempre foi a minha marca registrada. Um cara que tem credibilidade, mas que brinca com as situações do dia a dia quando dá para fazer isso. Este telejornal, lá na EPTV fez muito sucesso”, conta Lair.

A aproximação de Fátima

Em 2005, quando Lair se tornou integrante da Globo News: “Foi uma época de sofrimento e descoberta. No início, deixei minha família - minhas filhas pequenas - em Minas Gerais, em busca de um sonho. Fiquei três anos lá”. Porém, a aproximação com Fátima Bernardes aconteceu quando Lair passou a apresentar o jornal vespertino Brasil TV.

“Eu fazia caracterização com o mesmo profissional que atendia a Fátima. Passei a ter uma relação com ela só de camarim, de sala de maquiagem. Contava minhas histórias de vida, de carreira, e ela ria muito. Quando ela surgiu com a ideia de fazer o programa, ela me chamou para fazer parte do Encontro. Estive na equipe que fez a concepção do programa. Fui o quinto ou o sexto a chegar, logo no início”, relembra Lair.

Entre os aprendizados que vai levar para a vida, Lair ressalta: “Foram mais de dois mil programas. Eu aprendi muito com as pautas do programa, temas inclusivos, que reforçam o conceito de empatia – acho que precisamos tratar mais isso na sociedade. Além disso, o programa sempre misturou informação, música e humor. Isso me encantou, pois são critérios que fazem parte da minha vida”.

“Eu realmente me assumi como um comunicador que mistura humor, música e informação. Eu pude mostrar um Lair cantor, realizei sonhos no programa que eu não imaginava que fosse realizar e consegui”, comenta Lair, destacando o momento em que cantou ao lado de Lulu Santos.

Próximos passos

O jornalista destaca que vai seguir fazendo o espetáculo pelo qual ficou conhecido nos palcos do Brasil: o “Olá, Lair!”. “Eu continuo sendo este Lair. O Olá, Lair! vai voltar em 2020 depois do carnaval, vou voltar com um novo show, inclusive vou trazer histórias com a Fátima, porque eu não abro mão”, conta Lair Rennó.

“Estou pronto para novos desafios, talvez um projeto pensando em mim, mais personalizado. Este não é um caminho de despedida da Globo, é um momento de ‘até breve’. Estou saindo com as portas abertas, com o coração aberto pelo carinho que eu tenho pela emissora. Vou fazer deste momento uma boa notícia para uma janela maior se abrir”.

A apresentadora Fátima Bernardes também comentou a despedida de Lair Rennó: "Depois de 7 anos de contato diário, eu tenho certeza que o Lair está pronto para novos desafios. Ele é um cara que canta, ele é um cara que conta piada, é um ótimo contador de histórias. Tem um jeito mineiro delicioso de conversar. Acho que ele vai em busca deste caminho. Que ele possa misturar toda a experiência do jornalista que ele é, mas hoje de uma maneira muito mais leve, acho que ele tem muito para passar".