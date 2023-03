Laís Caldas expõe mensagens de ódio contra o pai e publica nota de advogado

Ex-participante do BBB 22, a influenciadora Laís Caldas expôs ataques de ódio que o pai, Augusto Caldas, vem recebendo nas redes sociais. Augusto morreu em dezembro de 2021, pouco antes de a médica entrar no reality show.

Além do pai, Laís recebeu mensagens contra o namorado, Gustavo Marsengo, a cachorra dela, que também morreu recentemente, Nalu, e outros membros da família. Conforme uma nota escrita pelos advogados da médica, os responsáveis "sofrerão as devidas sanções na Justiça".

"Cabe ressaltar que a internet não é uma terra sem lei e, diante das informações coletadas, estamos tomando todas as providências necessárias para identificar os responsáveis por esses atos inescrupulosos", diz um trecho do comunicado.

A ex-BBB contou que vinha sofrendo diversos ataques na internet, mas resolveu procurar a Justiça após ler as mensagens direcionadas ao pai. "Eu não sou de ficar postando essas coisas, até porque, desde que eu entrei nesse mundo da internet, eu recebo muito carinho e muito amor todos os dias", comentou.

Laís afirmou tolerar os ataques direcionados a ela, mas "não admitir" falas sobre a família e, principalmente, sobre Augusto. "Quem conheceu o meu pai, quem conhece a história dele, sabe o homem maravilhoso que ele foi", disse.

Ela relembrou a atuação do pai, que também era médico, em Crixás, município de Goiás. "Toda vez que eu precisava do meu pai, em qualquer horário, ele ia me ajudar e a gente salvou várias vidas juntos."

A médica diz ter ficado "indignada" e "horrorizada" ao ler ataques das pessoas que não o conheciam. "Ele não está aqui mais para se defender, mas eu defendo ele. E você mexeu com a pessoa errada."

Ela afirmou já ter encaminhado as capturas de tela ao advogado responsável pelo caso. "Eu estou mostrando que internet não é terra sem lei. Quem faz essas coisas e fala essas coisas horríveis, que é corajoso atrás de uma tela, sofre consequências e não são poucas não (sic). Vai se arrepender de cada palavrinha que escreveu ali", afirmou.