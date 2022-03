Laís, do BBB 22, tem encontro com mãe de Gustavo: 'Sogrinha'

O aclamado casal do BBB 22 Gustavo e Laís pode acabar vingando também fora da casa. Eliminada na madrugada da última quarta-feira (23), a ex-sister teve um encontro com a mãe de Gustavo e compartilhou o momento em suas redes sociais.

"O encontro com a sogrinha Sandra batista, mãe do Gustavo, veio aí", escreveu Laís, que aparece cantando e dançando ao lado da mãe do empresário.

O registrou levou os fãs de "Lagusta" - nome do ship do casal - à loucura. "Meu Deus. as 'lagustas' venceram muito agora. Curtam esse momento", escreveu uma fã.

"O Gustavo líder recebendo essa foto no quarto, o homem vai ficar louco. As mulheres da vida dele", brincou outra.

Laís foi a nona eliminada do Big Brother Brasil 22. Com 91,25% dos votos do público, a ex-sister entra para a lista dos 10 participantes com maior rejeição na história do programa. Laís disputava a permanência na casa com Douglas Silva (4,48%) e Eliezer (4,27%).