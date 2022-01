Lais estreia em Salvador com show de jazz e MPB

Após estrear carreira em Lisboa, a cantora baiana Lais faz sua primeira apresentação em Salvador, amanhã, às 20h, na Casa de Castro Alves, no Santo Antônio Além do Carmo. Com repertório de jazz e bossa nova, ela mostrará clássicos de artistas baianos como Alegre Menina, de Dorival Caymmi e Frevo Axé, de Caetano Veloso.

“Desde a escolha do lugar até o repertório, tudo terá muito a energia da Bahia. Estrear em casa será muito especial pra mim, depois de atravessar o oceano para me encontrar e viver uma pandemia que me impulsionou a tomar coragem de fazer o que alimenta a minha alma, que é a cantar. Por isso o nome do concerto é Atravessar o Atlântico”, comenta Laís, que também é publicitária e há quatro anos mora em Lisboa.

No show, ela também apresentará canções como Let's do It, de Cole Porter, Anos Dourados, de Tom Jobim, e Tarde em Itapoã e Você e Eu, ambas d Vinícius de Moraes. Todas estas canções estiveram presentes no lançamento da sua carreira em Lisboa, em novembro passado. Lais estará acompanhada pelos músicos Luã de Almeida (piano), Lucas de Gal (percussão) e Juninho Ibituruna (bateria).

SERVIÇO

Onde:Casa de Castro Alves, no Santo Antônio Além do Carmo

Quando: Amanhã, às 20h.

Ingressos R$ 40 e R$ 35, à venda no site do Sympla.