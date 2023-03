Laje desaba em Narandiba e deixa três pessoas feridas: 'Achei que ia morrer'

Por volta das 20h de domingo (19), uma laje anexa à um prédio próximo da Avenida Edgard Santos, em Narandiba, desabou de uma hora para outra. No momento em que a estrutura cedeu, Gutemberg Souza Santana, 38 anos, Eduardo Almeida, 26, e um amigo dos dois estavam na casa. Junto com a laje, os três caíram, sofreram diversos ferimentos e chegaram a ficar presos nos escombros, precisando da ajuda de vizinhos para sair.

Railan Santos, 28, que auxiliou no resgate dos trêS, conta que foi tudo muito rápido e o barulho assustou a todos. "Foi forte demais, fez bastante barulho na hora. Eu vi uma vizinha gritando e, quando cheguei, eles estavam presos. Com ajuda dos vizinhos, a gente conseguiu tirar eles. Foi uma cena muito feia, não sei como escaparam. Apesar disso, graças a Deus, ninguém teve nada grave", conta.

Cheio de arranhões e ainda abalado com o susto, Gutemberg relatou momentos de desespero na hora do acidente. "Nós estávamos conversando na laje e do nada tudo desceu. Fiquei sem saber o que tinha acontecido, com uma pedra enorme em cima de mim. Me machuquei bastante, mas nada grave. Nunca mais quero passar por uma agonia dessa. Quando aconteceu, achei que ia morrer", comenta.

Assim como Gutemberg, Eduardo estava ainda assustado com o que ocorreu e chegou a chorar por conta da situação "Estamos vivos, mas foi por pouco. Nós três poderíamos ter morrido numa situação dessa. Pelo menos, foi com a gente e não com nossas esposas ou as filhas de Gutemberg. Se elas estivessem, talvez a tragédia seria muito maior".

(Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO)

Ao falar do acidente, Eduardo afirma que a estrutura do imóvel está irregular e oferece risco para os moradores. "A gente comprou essa casa na mão de um cara que constrói para vender. Porém, ele fez isso de forma irregular, sem estrutura. Outras casas deles já tiveram acidentes aqui na região. Eu não confio mais para ficar na parte de dentro e tudo cair em cima de mim e da minha esposa", conta Eduardo.

Pai de gêmeas, Gutemberg também não tem mais coragem de permanecer no imóvel. Por isso, ele vai procurar abrigo para a família na casa da mãe. "Ele [o homem que vendeu as casas] queria construir uma laje em cima, sendo que a estrutura está toda condenada. É um risco para a minha família ficar aqui. Não dá, tem que demolir tudo e levantar com uma estrutura nova e confiável".

O responsável pela construção da laje é Aristides Bispo, 80, que contesta a versão dita pelos moradores. Ele afirma, inclusive, que a laje não faz parte do prédio onde Gutemberg e Eduardo moram. "A laje não é do prédio, mas sim para cobrir um riacho que passa na frente e eles passarem por cima. Fiz para não ficar descoberto, ninguém cair e não jogarem sujeira", diz.

Aristides afirma ainda que, no momento do acidente, não havia apenas três pessoas e que estavam dando uma festa com mais gente do que a estrutura da laje suporta. "Fizeram uma festa e botaram muita gente em cima, aí arriou. Botou mais de não sei quantas pessoas, formou a festa com o povo pulando de todo jeito e, por isso, cedeu. Mas eu já me prontifiquei a assumir o prejuízo", garante.

Ele indica ainda que vai construir uma nova laje, sob a condição de que não façam mais festa no local. Os moradores, porém, afirmam que o problema não está só na laje e que o prédio onde a estrutura está anexada está comprometido, colocando a vida de todos em risco.

Codesal fez vistoria na área (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) foi ao local para realizar uma avaliação conjunta com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e a Secretaria de Manutenção (Seman) na laje, no prédio e em outro prédio vizinho. Procurada para responder se a estrutura está condenada e coloca em risco a vida dos moradores, a Codesal informou que precisou interditar nove casas próximas da área do acidente por questões de segurança.

"Após avaliação estrutural, optou-se pelo interdição de nove imóveis, sendo que nove famílias foram notificadas e encaminhadas ao cadastro social. A Sedur já iniciou a demolição das partes instáveis da laje", explicou por meio de assessoria.