Lakers confirma contratação de Dwight Howard por uma temporada

O Los Angeles Lakers anunciou seu mais novo reforço: Dwight Howard. O pivô é um velho conhecido da equipe, em que atuou há seis temporadas. Na época, trocou o time da Califórnia para se transferir para o Houston Rockets.

Em sua nova passagem pelos Lakers, Howard, de 33 anos,howa terá um contrato de produtividade, recebendo R$60 mil por dia em que permanecer no elenco. Ou seja, não há dinheiro garantido. Em 2018, jogou em apenas nove partidas com o Washington Wizards. Além dos times, também já atuou pelo Orlando Magic, Atlanta Hawks e Charlotte Hornets.

A média do jogador, em sua carreira, é de 17.4 pontos, 12.6 rebotes e 2.0 tocos por partidas. Já foi eleito três vezes o melhor defensor, entre 2009 e 2011, e selecionado para o All Star Game em oito oportunidades. Ainda é o atleta em atividade com mais rebotes (13.184) e tocos (2.051) na carreira.