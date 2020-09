Lakers x Heat: Saiba como assistir às partidas da final da NBA

A batalha pelo título da atípica temporada 2019/2020 da NBA já começa nesta semana. Los Angeles Lakers e Miami Heat se enfrentarão em uma disputa 'melhor de sete jogos' - e o primeiro está marcado para esta quarta-feira (30), às 22h. Todos os duelos serão transmitidos pela ESPN e no ESPN App, no serviço de streaming da emissora.

Assim como todas as partidas desde a retomada da competição, as finais serão disputadas na “bolha” da Disney, sem a presença de torcedores.

Os finalistas foram definidos no último fim de semana. No sábado (26), os Lakers, do astro LeBron James, avançaram após baterem o Denver Nuggets por 117 a 107, fechando a decisão da Conferência Oeste em 4 a 1. No dia seguinte, domingo (27), foi a vez do Heat, de Jimmy Butler, confirmar a vaga ao vencer o Boston Celtics por 125 a 113, encerrando a Conferência Oeste em 4 a 2.

Veja as datas e horários das finais da NBA:

Jogo 1:

Los Angeles Lakers x Miami Heat, quarta-feira (30/9), 22h, na ESPN e no ESPN App

Jogo 2:

Los Angeles Lakers x Miami Heat, sexta-feira (2/10), 22h, na ESPN e no ESPN App

Jogo 3:

Miami Heat x Los Angeles Lakers, domingo (4/10), 20h30, na ESPN e no ESPN App

Jogo 4:

Miami Heat x Los Angeles Lakers, terça-feira (6/10), 22h, na ESPN e no ESPN App

Jogo 5 (se necessário):

Los Angeles Lakers x Miami Heat, sexta-feira (9/10), 22h, na ESPN e no ESPN App

Jogo 6 (se necessário):

Miami Heat x Los Angeles Lakers, domingo (11/10), 20h30, na ESPN e no ESPN App

Jogo 7 (se necessário):

Los Angeles Lakers x Miami Heat, terça-feira (13/10), 22h, na ESPN e no ESPN App