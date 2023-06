Lançado edital de licitação para construção do Centro de Convenções e Teatro de Feira de Santana

Foi lançado, na tarde desta segunda-feira (12), o edital de licitação para a construção do Centro de Convenções de Feira de Santana. O investimento previsto é R$ 56 milhões e as obras devem começar em até 90 dias. O empreendimento inclui também o Teatro do município.

O terreno que abriga o empreendimento possui 23.190 metros quadrados. O Centro de Convenções tem 2.350 m² de área coberta para eventos, com capacidade para 1,6 mil pessoas, e auditório com 224 lugares.

Já o teatro, com mais de quatro mil metros quadrados de área construída, tem no projeto plateia com 639 assentos, foyer, bilheteria, house mix, salas diversas no pavimento térreo (camarins, salas multiuso) e no 1º pavimento (sala de dança, sala de música, sala de costura e salas multiuso). A área externa do empreendimento tem capacidade para cinco ônibus, 30 motos e 177 carros.

A obra estava paralisada desde 2004 e será retomada por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder). Segundo o governador Jerônimo Rodrigues, o edital será publicado nesta terça (13) no Diário Oficial.