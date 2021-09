Lançamento de e-book gratuito marca o encerramento do Projeto Alimento da Alma

O projeto Alimento da Alma, realizado pelo Coletivo Gastrocultura, finaliza suas atividades nesta quarta-feira (29), apresentando ao público o e-book intitulado Ecogastronomia - Experiências e Receitas com Produtos da Biodiversidade Baiana. O lançamento terá transmissão ao vivo às 19h, pelo Canal do Youtube do Café-teatro Nilda Spencer. A mediação fica por conta de Cecília Silva e Isabella Moreira, representantes do Coletivo, tendo como convidados Alberto Viana, curador do curso de Ecogastronomia, e Fabiana Brito, uma das alunas da formação.

O e-book tem receitas desenvolvidas durante o curso Ecogastronomia – Cultura e Sustentabilidade no Mundo Atual, que aconteceu entre fevereiro e julho deste ano. Participam da publicação doze alunos e alunas que, como atividade prática, receberam três ingredientes da agricultura familiar e da economia solidária para desenvolverem suas receitas. A iniciativa foi uma forma de proporcionar o contato direto com os alimentos e produtos apresentados durante as aulas, que ocorreram de forma online por conta da pandemia de covid-19.

Dentre os produtos utilizados estão farinha de araruta, queijo coalho de leite de cabra e a geleia orgânica de maracujá da caatinga, produzidos por grupos e cooperativas da agricultura familiar e da economia solidária da Bahia. O resultado poderá ser conferido na publicação, que tem também receitas desenvolvidas por Cecília Silva e Isabella Moreira, do Coletivo Gastrocultura, e registros fotográficos feitos por Marcelo Costa. O e-book ficará disponível para download gratuito no perfil em rede social do Projeto no Instagram (@projeto.alimentodaalma). A transmissão contará com intérpretes de Libras.

SERVIÇO: Lançamento do e-book Ecogastronomia - Experiências e receitas com produtos da biodiversidade baiana – Encerramento do Projeto Alimento da Alma | quarta (29), às 19h | Trnasmissão no Youtube Café-teatro Nilda Spencer | Gratuito