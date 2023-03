Lançamento do Festival Salvador terá Ilê Aiyê em shopping

O lançamento do Festival Salvador terá a apresentação gratuita do Ilê Aiyê na próxima quinta-feira (16) às 10h, na Praça Central Piso L1 do Salvador Shopping. O evento, que acontece de 15 a 31 de março, é parceria do Movimento Salvador Capital Afro e do Salvador Shopping e faz parte das celebrações do aniversário de Salvador.

"Essa parceria com o shopping nos apresenta um enorme desafio, que é o de articular e pensar estratégias que, efetivamente, impactem no escoamento dos produtos e serviços. Neste sentido, para além da visibilidade e do valor simbólico desta collab, desejamos criar e ampliar espaços de comercialização para pequenos e médios empreendimentos pretos da cidade", Diretora de Cultura da Secult municipal, Maylla Pita.

A programação, que integra as celebrações do aniversário de Salvador, inclui atrações musicais e performáticas na Praça Central (piso L1) do shopping, estandes nos segmentos de moda, acessórios, cosméticos e artes, com a comercialização de produtos e serviços fornecidos por afroempreendedores participantes da plataforma online AfroBiz Salvador - projeto da Prefeitura de fortalecimento da indústria criativa afro da cidade.

A collab também voltará com o Centro de Informação de Afroturismo, espaço voltado para a divulgação de roteiros inovadores, com o objetivo de oferecer aos visitantes uma diversidade de experiências em gastronomia, história, arte, cultura e religiões (católica e de matrizes africanas), todos contados sob a perspectiva da cultura afro-brasileira. Dentre as sugestões de passeios afrocentrados estão a mariscagem em Tubarão, incluindo saborear uma deliciosa moqueca com mamão verde; visitas ao Terreiro Vodun Kwe To Zo, à Pedra de Xangô e à Feira de São Joaquim; Vivências de Fé na Terra Santa dos Alagados; Rota Afro Congo, na sede do Afoxé Filhos do Congo, e o tour histórico Caminho de Ogum, no Centro Antigo de Salvador.

A gerente de Marketing do Salvador Shopping, Marianna Muniz, reitera a importância do Salvador Capital Afro promover um Festival no centro de compras. “A primeira edição já foi um sucesso e estamos na expectativa dessa segunda etapa, promovendo o Festival com destaque para música, além de manter na programação o afroempreendedorismo, a representatividade, a economia criativa e o empoderamento, promovendo a cultura afro e o jeito de ser do soteropolitano. Esse evento é uma das principais ações do calendário do Comitê de Diversidade e Direitos Humanos do shopping este ano”, sinaliza a gestora.