Lançamento do livro 'A Justiça é uma Mulher Negra' é nesta terça-feira (26)

O Selo Juristas Negras está celebrando o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, comemorado ontem. Por isso, tem uma série especial de atividades culturais. Hoje, será lançado o livro A Justiça é uma Mulher Negra, de autoria de Livia Sant'Anna Vaz (promotora de justiça) e Chiara Ramos (procuradora federal). O evento é gratuito e será realizado na Livraria Leitura – do Salvador Shopping nesta terça, 19h. No evento, haverá uma roda de conversa e sessão de autógrafos com as autoras.

O livro, publicado pela editora Aletramento, custa R$ 70 e será vendido durante o debate. A parceria entre Livia e Chiara nasceu da criação de um grupo de WhatsApp possui mais de 150 juristas negras de todo o País, utilizado para fomentar debates e diálogos sobre temas transversais. O grupo tem um perfil no Instagram: @juristasnegras.

Quarta e quinta-feira desta semana, das 8h às 18h, o Selo Juristas Negras realiza a 6ª Edição do Seminário Biopolíticas e Mulheres Negras. A abertura será no Museu de Arte Moderna – MAM, às 18h.

Na sexta-feira, a partir das às 18h, na Casa Rosa, no Rio Vermelho, acontece um desfile de moda afro assinado por Mônica Anjos, como foco no perfil de juristas afrocentradas e o lançamento da rede de juristas negras para apoiadores e incentivadores.

No mesmo dia, às 20h, também na Casa Rosa, acontecerá o Festival Wakanda das Pretas, uma festa com show musical e feira de afroempreendedorismo. Os ingressos estão sendo vendidos pela plataforma Sympla por R$ 50,00.