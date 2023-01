Lançamento: Land Rover Defender 130, o único SUV de 8 lugares do Brasil

Até o ano passado, o único modelo de passeio à venda oficialmente no Brasil que transportava oito pessoas era o Kia Carnival, que custa R$ 555 mil. Para quem tem um orçamento maior e precisa de grande capacidade off-road, a novidade é o Defender 130.

O diferencial dessa versão é o balanço traseiro maior. Assim, com a distância que vai do final do para-lama até o para-choque com 60 centímetros a mais, o SUV chega aos 5,36 metros de comprimento.

O utilitário tem uma enorme capacidade off-road O motor turbodiesel entrega 300 cv de potência O teto solar é panorâmico e contempla todos os bancos O painel dianteiro é o mesmo das outras configurações As três opções de carroceria do SUV: 90, 110 e 130

Nesse espaço, o Defender 130 ganha uma fileira extra de bancos para três adultos. Dessa forma, oito pessoas adultas, de acordo com o fabricante britânico, viajam com conforto.

Para locomover todos com desenvoltura em todo tipo de terreno o veículo, conta com um propulsor de seis cilindros com 3 litros. Turbodiesel e com sistema híbrido-leve de 48 volts, ele entrega 300 cv de potência e 66,3 kgfm de torque.

A tração integral é automática, com opção de reduzida, e o câmbio automático tem oito marchas. Custa a partir de R$ 899.950.

BALANÇO MUNDIAL

Entre os principais mercados globais, apenas Alemanha e China cresceram no ano passado. Ainda assim, foi um aumento tímido de 1,1% na Alemanha, que fechou 2022 com 2,6 milhões de emplacamentos, e 1,7% na China, que somou 26,7 milhões de veículos licenciados.

Dos grandes consumidores, a maior queda foi na Itália (-9,6%), seguido por França (-7,8%) e Estados Unidos (7,6%). Japão (-5,4%), Espanha (-5,4%) e Coreia do Sul (-3,1%) também caíram.

Dessa forma, a variação negativa do Brasil (-0,7%) não foi tão ruim. No total, foram emplacados 2,1 milhões de automóveis, picapes, vans, caminhões e ônibus no país em 2022.

ARGENTINA E CHILE

Na Argentina, apesar da crise, houve um crescimento em relação a 2021. Em 2022, foram emplacadas 407.532 unidades, aumento de 6,8%, comparando com o ano anterior, quando foram registrados 381.436 veículos.

Porém, mesmo com o bom resultado, a Argentina perdeu a segunda posição na América do Sul para o Chile, que fechou o ano com 426.277 emplacamentos de automóveis e comerciais leves.

Entre as marcas, a Chevrolet liderou no Chile e a Toyota na Argentina.

O MAIOR DA AMÉRICA

Nos Estados Unidos, onde foram comercializados 13,8 milhões de automóveis e comerciais leves, a Toyota liderou as vendas pelo segundo ano.

A marca japonesa somou 1,8 milhão de unidades vendidas e foi seguida pela Ford (1,7 milhão) e Chevrolet (1,5 milhão).

Entre os veículos, a Ford F-150 ficou na frente por mais um ano, com 427 mil emplacamentos, seguida pelo Toyota RAV4 (400 mil) e Chevrolet Silverado 1500 (321.100).

A Toyota liderou nos EUA, e o RAV4 foi seu modelos mais vendido. Confira a avaliação

No ranking dos 15 mais vendidos, apenas um sedã, o Camry (295.200), na quinta posição no geral.

Filtrando apenas elétricos, liderança do Tesla Model Y, com 208.300 unidades, crescimento de 28% em relação ao ano anterior.

ELETRIFICADOS DA BYD

A BYD encerrou 2022 com um total de 1.868.543 veículos eletrificados comercializados globalmente, crescimento de 152,5% em comparação ao ano anterior.

Song Plus foi o eletrificado mais vendido da BYD em 2022

Do total de veículos, 946.239 foram de híbridos, e outros 911.140 de totalmente elétricos. No Brasil, a empresa começou a operar no ano passado com automóveis, e ainda não tem números expressivos.

MUDANÇA DE NOME

Batizada em 1986 como SsangYong, terceira maior fabricante de automóveis da Coreia do Sul, foi fundada em 1954 como Ha Dong-Hwan.

Agora, depois que foi adquirida por uma empresa de aço e produtos quimícos, terá uma nova nomenclatura: KG Mobility.

A marca SsangYong será renomeada para KG Mobility

Nas duas três últimas décadas, a SsangYong, que significa dragões gêmeos, já teve ações controladas pela General Motors, por meio da Daewoo, e pela indiana Mahindra.

No Brasil, a empresa atuou sempre pelas mãos de importadores, e não atua mais no país desde 2019.

DIFICULDADES COM ARLA

Introduzido em 2012 para reduzir as emissões de motores a diesel em caminhões, o Arla 32 se tornou obrigatório para picapes desde o começo do ano passado.

Graças à reação química desse elemento, o óxido de nitrogênio, que é poluente, se transforma em nitrogênio e água.

No entanto, muitos usuários de picapes estão se queixando da falta do produto em postos de combustíveis urbanos.

Dessa forma, estão recorrendo a postos de estrada, que vendem apenas em recipientes de 20 litros.

O ideal para picapes e SUVs seriam embalagens de 5 litros, ou que o produto fosse comercializado na bomba.

SENTRA: DATA CONFIRMADA

A Nissan do Brasil agendou para o final de março a estreia da nova geração do Sentra nas concessionárias.

O sedã médio chegará ao país importado do México com motor 2 litros (151 cv) e transmissão automática.

Já avaliamos o sedã e você pode ler aqui.

Dê play e confira em vídeo minhas impressões sobre o Sentra