Lancha com 46 passageiros fica à deriva durante travessia Mar Grande-Salvador

Uma lancha sofreu uma pane mecânica durante a travessia de Mar Grande para Salvador, na tarde desta quinta-feira (20), e acabou ficar à deriva. No momento do ocorrido, 46 passageiros estavam a bordo da embarcação.

Em nota, a Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), informou que uma equipe de Inspeção Naval da CPBA foi deslocada para o local a fim de ampliar as informações e adotar as medidas cabíveis.

Conforme apurado, a embarcação "Dattoli XXXIII” apresentou pane mecânica, fato que impediu a navegação e, por isso, foi rebocada pela lancha "Catarina Paraguaçu" até o Terminal de Turismo Náutico da Bahia, em Salvador. Não houve feridos e não foram identificados indícios de poluição hídrica.



A CPBA informou, ainda, que a embarcação foi notificada e apreendida, e que será instaurado um procedimento para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do ocorrido.

Concluído o procedimento e cumpridas as formalidades legais, os documentos serão encaminhados ao Tribunal Marítimo.