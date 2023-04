Lancha pega fogo e afunda no sul da Bahia

Uma lancha pegou fogo nas proximidades da Praia da Ponta Grande, a cerca de 10 km do centro de Porto Seguro, na manhã do sábado (8).

Apesar da grande quantidade de fumaça, que chamou a atenção no horizonte das praias, não houve feridos. O único tripulante a bordo conseguiu pular na água com um colete salva-vidas e foi resgatado sem ferimentos.

A embarcação, que tinha o nome de Raquel, foi rapidamente consumida pelo fogo, de acordo com a Secretaria de Comunicação de Porto Seguro. As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas.

A Marinha do Brasil, por meio da Delegacia da Capitania dos Portos, irá investigar o acidente. O Corpo de Bombeiros deu apoio na operação.