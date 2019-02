Lancheira saudável e rápida: saiba como como preparar

Organizar o tempo para preparar um lanchinho atrativo e saudável para os pequenos é o desafio de muitos pais e mães da atualidade. Alguns até acabam cedendo à tentação dos industrializados, com o argumento da falta de tempo. Mas a chef Joyce Gusmão defende que tudo é uma questão de hábitos e escolha. “Comprar um biscoito recheado leva o mesmo tempo que comprar uma fruta, por exemplo”, aponta.

A psicóloga e cozinheira Alane Sampaio compartilha do mesmo ponto de vista e ainda garante que preparar um cardápio saudável leva menos tempo do que parece. “Quando você prepara sua própria comida, você sabe o que colocou ali e isso é muito importante. Além disso, nem sempre comida saudável é sinônimo de uma grande dedicação de tempo. Os lanches mais elaborados como cupcakes e pães levam no máximo 40 minutos para ficarem prontos”, conta.

O fato é comprovado pela servidora pública Rafaela Rocha, 37, mãe da pequena Letícia de 5 anos. “Depois de tomar um curso de receitinhas de lanches saudáveis, eu pude aprender mais e consegui perceber que o tempo gasto não é muito maior. É tudo uma questão de organização e deixar algumas coisas pré preparadas”, confirmou Rafaela que já experimenta as receitas que aprendeu há pelo menos duas semanas.

Embora só tenha assumido as rédeas da alimentação diária de Letícia neste ano, sempre foi um ponto de preocupação para ela. “Desde muito pequena ela tinha alergia a leite, então tive que aprender a lidar com isso e procurar por alimentos substitutos. Mas na escola não era algo que eu precisava lidar, porque eles cuidavam de todas as refeições dos alunos”.

Na escola nova, além de precisar se programar para preparar pessoalmente os lanches de Letícia, ela ainda tem lidado com os lanchinhos dos colegas da filhas, que em alguns casos podem interferir nesta mudança. “Até agora eu não tive problemas com isso porque a escola não permite essa troca, mas eu não a proíbo e hoje ela pode comer de tudo, sei que eventualmente pode acontecer. Mas como ela é acostumada desde muito pequena eu acho mais difícil”, relata Rafaela.

No entanto a interação pode ser um problema para os pais que querem mudar os hábitos alimentares de uma criança que não está acostumada com o sabor e variedade de um cardápio mais saudável. “Nesta hora eu acho que uma conversa sincera e explicativa sobre porque devemos variar nossa alimentação e comer alimentos de diversos tipos e cores é eficaz. Porque quando nós explicamos as crianças são capazes de compreender”, afirma a psicóloga Alane Sampaio.

Para casos como esse, a nutricionista materno-infantil Marília Almeida recomenda que esta mudança de hábitos seja em família. “Quando a criança já tem seus hábitos alimentares estabelecidos, é mais difícil de fazer alguma mudança, porém não é impossível. É preciso, primeiramente, uma consciência dos pais para que mudem seus hábitos alimentares também, já que a criança é um reflexo deles”, justifica.





A lancheira ideal

Segundo a nutricionista, a lancheira ideal vai depender da idade da crianaça e precisa ser composta por todos os grupos alimentares, para que seja rica nutricionalmente, como carboidratos de boa qualidade, proteina, lipidios, vitaminas e minerais. além disso devem ser montadas de acordo com a idade de cada criança. Para crianças que tenham a partir de 1 ano, nutricionalmente falando, a lancheira deve ser constituída por: uma opção de fruta, um carboidrato, uma proteína e uma bebida. a profissional ainda alerta que neste processo não se deve ignorar as preferências de gosto da criança.

"É importante a gente associar a qualidade da merenda com o gosto da criança para que esta seja consumida principalmente de forma prazerosa", indica a especialista.

Nesta foto temos uva, cenoura cortada, barrinha de ceral caseira, castanhas e pão de queijo de liquidificador. (Foto: Divulgação)

Para crianças com menos de 1 ano, o cuidado deve ser maior. O motivo é que segundo Marília não é recomendada a ingestão de sucos, leite e derivados, àgua de coco e oleaginosas. Além disso, embora as crianças com mais de um ano estejam liberadas para experimentar pipoca, amendoins, castanhas e etc. ela recomenda que os pais supervisionem smepre que possível, pois há o risco de egasgo. "Devemos ter cuidado também com alguns alimentos com formato arredondado como uva e ovo de cordona. Estes podem ser cortados na longitudinal antes de serem oferecidos para as crianças", afirma.





Incentivo das escolas

Pensando nesta demanda de alguns pais, que sofrem inclusive com a falta de tempo, algumas escolas de Salvador, como a Casa da Infância incluem uma taxa no valor da mensalidade referente à merenda. Desta forma todas as crianças têm acesso a uma alimentação variada e saudável e como todas têm acesso ao mesmo cardápio a troca não é uma preocupação nestes casos.

“Nós contamos com a supervisão de uma nutricionista e duas cozinheiras. Nossa dieta é baseada em alimentos integrais e orgânicos. Não usamos nenhum tipo de granulado como por exemplo açúcares e farinha branca. Além disso as crianças participam do processo de produção e até do momento de colocar a mesa”, explica a Coordenadora administrativa da instituição Letícia Chaves.



Confira algumas dicas para fazer a mudança de hábitos alimentares de forma sutil:

Mude os seus hábitos alimentares primeiro, a criança precisa se sentir incluída e não como a exceção da família.

Não proíba alimentos, estimule a experimentação e por meio do diálogo faça a criança escolher uma alimentação mais saudável

Envolva a criança nos preparos para que ela conheça os alimentos e seus sabores.

Atenção na porção, apesar de alimentos saudáveis, se a criança ficar muito cheia pode não se alimentar no horários corretos

Não precisa sempre fazer do zero, há a possibilidade de aproveitar sobras ou ainda deixar massas pré-prontas congeladas para os dias em que o tempo é curto

Nem todas as receitinhas levam tanto tempo. Especialistas garantem que um lanchinho saudável mais elaborado não leva mais do que 40 minutos para ficar pronto.



Veja também cardápio de lanches da semana produzido pela nurticionista materno infantil Marília Almeida:

Dia 1: água de coco + beiju de tapioca com manteiga e queijo minas + 1 porção de morango

Dia 2: Leite com cacau em pó + cookies integrais + 1 porção de manga

Dia 3: Suco de abacaxi com hortelã + tirinhas de banana da terra assada + ovos de codorna cozidos + 1 porção de uva

Dia 4: Suco de uva integral + sanduíche natural com patê de atum caseiro e vegetais (da preferência da criança: cenoura ralada, alface, tomate etc) + maçã

Dia 5: Iogurte natural batido com fruta da preferência da criança + mix de oleaginosas ou granola sem açúcar