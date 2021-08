Lançou a braba: Dicerqueira lança Grandeza, sua música premiada

Falando sobre autoestima e auto aceitação de um jovem negro, LGBTQIA+ e periférico, DICERQUEIRA lançou oficialmente a sua canção "Grandeza", canção em parceria com Danny Nascimento, que foi vencedora do 17º Festival de Música Educadora na categoria "Melhor Interprete Vocal", em todas as plataformas digitais. Ouça logo abaixo.

O rapper afirma que a música tem um tom provocativo e é composta por versos que propõem a reflexão sobre a sua própria existência. Homem negro, com mais de 2m de altura, Dicerqueira cresceu com o estigma de precisar performar um padrão de masculinidade e sofreu bastante para fugir disso.

"'Desde a minha infância eu sempre ouvi piadinhas por ser "grande atoa", 'falar fino pra um homem do meu tamanho'... As pessoas nunca se importaram e respeitar o meu espaço sabe? O fato de ser gay também pesa aqui, pode parecer clichê mas eu até já ouvi a classica "já é preto, ainda por cima é bicha?"', afirmou.

Além de premiada, “Grandeza” também foi a música tema da edição de 2019 do Festival Virada Sustentável Salvador, onde o artista realizou dois shows, um deles em ato de abertura para o rapper mineiro Djonga. Além disso, foi trilha sonora da campanha “Para Além do Novembro Negro” da Sepromi (Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Governo do Estado da Bahia) exibida para mais de 10 mil pessoas no Largo do Pelourinho.



“Grandeza nasceu, como um grito de liberdade. Cansei de me esconder, cansei de ter medo de ser quem eu quero ser, cansei de viver para atender expectativas que colocam sobre mim! Eu sou grandona e não vim ao mundo com esse tamanho todo a toa", disse.

A canção tem produção assinada pelo produtor musical, compositor, arranjador, músico e engenheiro de gravação, André T e conta com a participação da cantora baiana Danny Nascimento.