Lapô Fashion: Feira de brechós lota Estação Lapa

Antes mesmo de ter início, às 10h desta quinta (16), o Lapô Fashion - Second Hand, evento que reúne 15 brechós na Estação da Lapa já tinha fila. O sucesso se estendeu ao longo do dia, e a previsão é que continue também nesta sexta (17) - e, possivelmente, por outras edições.

Com curadoria da jornalista Paula Magalhães e do produtor de moda Helenildo Amaral, a feira expõe produtos de 15 empreendedoras femininas de diferentes bairros e origens - de Areia Branca, Brotas, Pituba, e Campo Grande, até o Pelourinho e a Piedade - entre R$ 5 e R$ 100. Alguns dos stands já tiveram até que ser repostos.

"Eu estou muito feliz com o resultado. A feira estava marcada pra 10h e 9h já tinha fila, e isso mostra que, desde a pandemia, os baianos estão abraçando a ideia dos brechós, que já era comum em algumas partes do mundo", diz Paula, colunista do CORREIO, que também é dona de um dos stands. "O evento dialoga com essa minha bandeira que é fomentar a cultura de brechós na Bahia", explica.

Com o sucesso do primeiro dia, a previsão é que o evento aconteça mais vezes. "Eu acho que estamos dispostos a fazer acontecer mais vezes".

A programação acontece em conjunto com uma trilha de capacitação voltada para quem tem pequenas e microempresas, com o apoio do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), das 9 às 17h.

O evento é gratuito, e para participar os interessados devem se inscrever através da plataforma Sympla. Os inscritos devem levar seu QR code de inscrição impresso ou no celular. Mais informações podem ser consultadas pelo WhatsApp (71) 98121-4883.