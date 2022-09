Laranja, o queridinho do Verão

Se recentemente você deu uma volta nas lojas de moda pela cidade, deve ter percebido que o laranja anda dominando as araras. E em todos os tons, do mais claro ao intenso (do cenoura até o abóbora), em um verdadeiro pôr do sol de Verão. Essa festa alaranjada vem endossada pela macrotendência dos looks monocromáticos. Usar uma cor da cabeça aos pés é um verdadeiro fashion statement e a melhor forma de fazer isso é tirar proveito do tom sobre tom. Lançar mão da mistura de estampas também é uma boa dica para sair na mesmice.



Aproveitamos a realização da mostra de decoração Casas Conceito (um lançador de tendências cheio de inspirações), no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, e usamos três, do total de 30 ambientes, como cenários para nosso editorial.

Além de ocupar a antiga Escola do Divino Mestre, o evento realizado pelo Grupo AV está renovando a pintura das casas da Rua dos Perdões, imóveis no Largo do Santo Antônio e a própria Igreja, com projeto assinado por Nathália Velame. Aquele pedaço do Centro Histórico está ainda mais fotogênico. A Casas Conceito funciona de terça-feira a sábado, das 16h às 22h, e aos domingos, das 13h às 19h, e vai até 30 de outubro. Os ingressos custam de R$ 40 a R$ 80.

Muita classe

O paredão verde da cozinha criada pela arquiteta Cristiane Pepe serviu de cenário para essa produção sofisticada com direito a blazer, top de malha de tricô e calça de alfaiataria com fendas laterais. O scarpin é em um tom mais claro de laranja. Os colares e brincos dourados arrematam.

Intenso

O top ciganinha, com ombros à mostra, combinado com saia com detalhe rendado traz uma latinidade. O background escolhido foi o supercolorido hall de entrada da Casas Conceito assinado por Regi Amaral.

Misturado

O minimalista espaço gourmet da Simone Selem destacou o look casual todo trabalhado na mistura de estampas em vários tons de laranja. A blusa de amarrar e o short formam um conjuntinho, mais top bicolor por baixo, e propõem um mix divertido.

***

Ficha técnica

Fotos Renato Santana Beleza Tom Moreira, do Salão Sá Marina Produção de Moda Paula Magalhães e Helenildo Amaral Modelo Larissa Santana, da Agência 40 Graus Bahia Todos os looks são da ABX Contempo Agradecimento Casas Conceito