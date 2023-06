Laranjinhas do Bike Salvador começam a ser retiradas pelo app da Uber; saiba como usar

Quem utiliza o aplicativo de transporte Uber vai ter mais uma opção de deslocamento em Salvador. Em parceria com a Tembici, empresa responsável pelas ‘laranjinhas’, como são conhecidas as bicicletas que fazem parte do programa Bike Salvador, será possível retirar uma das 400 bicicletas espalhadas nas 50 estações que faze parte do sistema na capital baiana.

A funcionalidade começou a ser liberada gradativamente aos usuários a partir do dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, e funcionará através da geolocalização. Em resumo, quem estiver próximo às estações, terá disponível a opção de bikes compartilhadas, o que deve tornar mais fácil se movimentar em pequenas distâncias sem carro, para viagens avulsas.

“Poder levar aos usuários da Uber as bicicletas compartilhadas da Tembici mostra o importante papel que as diferentes opções de modais desempenham na mobilidade urbana. Ficamos ainda mais felizes por seguir a estratégia da Uber para chegar a emissões zero de carbono, fornecendo aos usuários formas sustentáveis, acessíveis, e convenientes para viajar”, afirmou Allison Reid, gerente global de micromobilidade da Uber.

“As laranjinhas, que só em 2023 já realizaram mais de 1 milhão de deslocamentos em Salvador, agora também estarão disponíveis em um dos maiores aplicativos de mobilidade compartilhada do mundo, contribuindo para viagens mais acessíveis, confiáveis e convenientes”, ressaltou Gabriel Reginato, diretor de negócios da Tembici.

Como funcionará?

Todas as ações serão realizadas diretamente no aplicativo da Uber, sem a necessidade de novos cadastros. Nesta iniciativa, as viagens serão avulsas, por 30 minutos de uso, seguindo a tarifa e condições dessa modalidade em Salvador. A funcionalidade estará ativada para pessoas próximas às estações bike Itaú.

Confira um passo a passo de como utilizar o serviço:

1. Abra o aplicativo da Ube;

2. Na tela inicial, selecione "Duas Rodas";

3. Escolha a estação mais próxima e clique para conferir o melhor trajeto para chegar até ela;

4. Ao chegar na estação, escolha uma bicicleta e escaneie o QR Code disponível, em "Escanear para viajar";

5. Após isso, você encontrará o valor e o tempo oferecido para desbloquear a bicicleta escolhida;

6. Selecione a forma de pagamento e confirme a viagem!

As bicicletas da Tembici continuarão acessíveis também por meio do aplicativo bike Itaú e todos os usuários que utilizarem as bicicletas pelo aplicativo da Uber deverão cumprir as regulamentações locais.