Largada do Vitória na Série B marca feito inédito em 2023

A euforia com o balançar da rede faz quem assina os gols roubar a cena nos jogos, mas os principais responsáveis por evitar que eles sejam comemorados também estão chamando a atenção no Vitória nesse começo de Série B.

Após duas rodadas, o Leão ainda não teve a defesa vazada na competição. É o único time com essa marca, entre os 19 que já entraram em campo. O Sport ainda não jogou a divisão de acesso em função de um choque de datas com as finais do Campeonato Pernambucano, em que se sagrou campeão no último sábado (22).

O feito é único nesta edição da competição e inédito para o Vitória na temporada, que pela primeira vez consegue ficar dois jogos seguidos sem sofrer gols. A última vez havia sido no quadrangular final da Série C, em setembro do ano passado.

As vitórias por 3x0 contra Ponte Preta, no Barradão, e ABC, no estádio Frasqueirão, dão moral à nova defesa rubro-negra e colocam o time comandado por Léo Condé na segunda colocação da tabela.

Os quatro primeiros colocados somaram os mesmos seis pontos até agora, mas o Vitória leva a melhor no saldo de gols que Criciúma e Botafogo-SP, terceiro e quarto colocados, respectivamente, e perde para o líder Guarani no número de gols marcados.

A defesa rubro-negra foi reformulada para a Série B. Lucas Arcanjo, Zeca e Camutanga seguiram entre os titulares. O lateral esquerdo Marcelo e o zagueiro Wagner Leonardo, contratados após as eliminações precoces no Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, se juntaram a eles nas duas primeiras rodadas.

Apenas o protetor da zaga mudou e por ordens médicas. Marco Antônio se machucou e a função de primeiro volante foi assumida por Léo Gomes.

"Acho que a questão de não sofrer gols nesses dois jogos é que a gente conseguiu ajustar a equipe, compactar a equipe. Não só o setor defensivo, mas os jogadores de frente também colaborando no ajuste defensivo", pontuou o técnico Léo Condé após a vitória contra o ABC no último domingo (23).

O desafio é manter os 100% de aproveitamento na competição diante do Londrina, no jogo de sexta-feira (28), às 19h, no Barradão. Os ingressos estão à venda e os sócios do clube também já podem fazer o check in.

Se o Leão ainda não sabe o que é lamentar um gol sofrido, o adversário da vez amargou três na rodada passada. Depois de vencer em casa o ABC, por 1x0, na estreia da Série B, o Londrina perdeu por 3x0 para a Chapecoense no primeiro desafio longe de seus domínios.