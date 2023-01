Largo do Farol da Barra tem interdição de trânsito nesta terça (31)

Condutores que trafegam pela região da Barra devem ficar atentos às alterações de trânsito que acontecem nesta terça-feira (31). Das 12h às 19h, um evento vai interditar as seguintes vias: o Largo do Farol da Barra, a Av. Oceânica (nos trechos entre o Largo do Farol e a Rua Alfredo de Magalhães), e a Av. Almirante Marques de Leão, entre o Largo do Farol e a Rua Dias d’Ávila.

Os veículos têm como opção de desvio a Av. Sete de Setembro, Rua Afonso Celso, Rua Miguel Burnier, Rua Airosa Galvão e Av. Oceânica. Durante a interdição, o fluxo de veículos da Av. Almirante Marques de Leão será desviado para a Rua Dias D’Ávila.

O fluxo voltará ao normal tão logo o evento seja encerrado.