Largo dos Aflitos terá grito de Carnaval com grupo Botequim hoje (22)

O Grupo Botequim realiza seu Grito de Carnaval nesta sexta-feira (22), no bar Toalha da Saudade, no Largo dos Aflitos. O encontro também anuncia mais um ano de desfile do bloco Toalha da Saudade, desta vez tendo o Grupo Botequim como uma das suas atrações.

O bloco Toalha da Saudade desfila desde 2008 no Carnaval de Salvador e, nesta edição de 2019, sai na quinta-feira (28), 19h, num percurso que vai do Circuito Batatinha (Pelourinho) ao Circuito Osmar (Campo Grande), tendo como atrações, além do Grupo Botequim, Edil Pacheco, Jota Veloso, Bira Marques e os Filhos de Batatinha.

O Grito de Carnaval do Grupo Botequim promete dar o clima da festa com suas marchinhas e sambas-enredo. Símbolo de resistência e afirmação do samba na Bahia, o Grupo Botequim é responsável por ampliar a vivência em torno do gênero musical na cidade de Salvador. Também respeitado pelo trabalho de pesquisa sobre o samba tradicional de todas as regiões do país, é formado por Roberto Ribeiro (cavaco e voz), Pedrão (violão e voz), Tito Fukunaga (flauta e percussão), Mestre Bira (surdo), Lalá Evangelista (percussão) Washington Rodrigues (Violão 7 cordas) e Everton Marco (percussão e voz).

SERVIÇO:

Grito de Carnaval do Grupo Botequim

Quando: Hoje (22/2)

Onde: Bar Toalha da Saudade- Ladeira dos Aflitos, 68

Horário: 20h

Couvert: R$ 15