Largo e Paulo Misk vencem Prêmio CBPM de Mineração 2022

A produtora de vanádio, Largo e o presidente do Sindimiba e da Largo, Paulo Misk, foram os grandes vencedores da quarta edição do Prêmio CBPM de Mineração 2022. Criado pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), o prêmio tem como objetivo reconhecer as ações de destaque das empresas mineradoras baianas e de pessoas, que fazem a diferença para a mineração do estado. Os eleitos serão homenageados com troféus esculpidos pelo renomado artista plástico baiano Bel Borba, que será entregue durante uma sessão solene no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), em comemoração aos 50 anos da CBPM, na próxima segunda-feira (12), a partir das 10h.

Desde 2019, o Prêmio CBPM já homenageou grandes nomes do setor. Em seu primeiro ano, o destaque foi para a Ferbasa (Companhia de Ferro Ligas da Bahia) e o empresário e fundador da empresa, José Corgosinho de Carvalho Filho. Em 2020, as premiações foram para a Mineração Caraíba, atual Ero Brasil Caraíba, e seu então diretor Manoel Valério. Já em 2021 os vencedores foram a Yamana Gold, e como personalidade do ano, o eleito foi Sandro Magalhães, vice-presidente da Yamana Gold.

Por mais um ano, a votação aconteceu pelo site da CBPM, onde o público escolheu as empresas de mineração e a personalidade de mineração, mais importantes para o segmento no ano de 2022. Na categoria empresas, a Largo conquistou o primeiro lugar, com 41% dos votos; em segundo lugar ficou a Ferbasa (Companhia de Ferros da Bahia) e em terceiro a Atlantic Nickel.

Já na categoria personalidade da mineração o título ficou com o presidente do Sindimiba (Sindicato das Indústrias Extrativas de Metais, Metais Preciosos e Nobres, Pedras Preciosas e Semipreciosas e Magnesita do Estado da Bahia) e também presidente da Largo, Paulo Misk, que conquistou 32,8% dos votos. Formado em Engenharia de Mina, Misk é um executivo com mais de 35 anos de experiência em gestão operacional de várias multinacionais como AMG Brasil, RHI-Magnesita, Anglo American e atualmente na Largo. Sua experiência é marcada pela integração de iniciativas voluntárias em organizações inteiras, pautadas pelo respeito às comunidades, às pessoas e ao meio ambiente. O segundo colocado foi o CEO da BAMIN, Eduardo Ledsham; e na terceira colocação, o presidente da Aratu Mineração, Fernando Carneiro.

Para o presidente da CBPM, Antonio Carlos Tramm, a premiação é um momento muito importante para ressaltar a importância da mineração.

“O prêmio CBPM é uma forma que encontramos para homenagear as mineradoras e personalidades do setor, por tudo que eles fizeram e os impactos positivos que eles trouxeram para a mineração na Bahia esses anos. Temos muitas empresas e personalidades que seriam merecedoras desse prêmio, mas a vitória da Largo e do Paulo Misk foram mais do que justas”, destaca Tramm.

Desenvolvimento e Sustentabilidade

Única produtora de vanádio do Brasil, a Largo, situada no município de Maracás, Centro-Sul Baiano, vem despontando como uma empresa importante para o desenvolvimento da Bahia e também com foco na sustentabilidade, como por exemplo a reutilização de 95% da água no circuito de processamento de minério. Paralelo a isso, a empresa realiza iniciativas em diversas áreas ao longo do ano, e destaca o compromisso com os seus funcionários e comunidades locais por meio das políticas de Segurança, Meio Ambiente e Responsabilidade Social, além de um Código de Conduta e Ética Empresarial, que trata dos Direitos Humanos.

Além disso, o aproveitamento dos resíduos foi uma das iniciativas de destaque da Largo. A empresa tem dois projetos em fase implantação na Bahia: a produção de ilmenita em Maracás, no Centro-Sul do estado, e de pigmento de titânio no Polo Industrial de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A ilmenita é usada em indústrias de pigmentos, ligas metálicas e proteção do revestimento de alto forno. Já o pigmento de titânio é usado na indústria química, em tintas, revestimentos, plásticos, papel, tintas, fibras, alimentos, cosméticos, entre outros.

50 anos de contribuição ao conhecimento geológico da Bahia

Ao longo dos seus quase 50 anos, a CBPM é a empresa de pesquisa e desenvolvimento do Estado da Bahia. Sua atuação é centrada na ampliação e aprimoramento do conhecimento geológico do território baiano, na identificação e pesquisa de seus recursos minerais e no fomento ao seu aproveitamento, atraindo, para este fim, a iniciativa privada.

Fundada em 18 de dezembro de 1972, a CBPM é a única empresa estatal no cenário da pesquisa mineral no Brasil. O acervo de dados e informações geológicas, geradas e difundidas por ela ao longo da sua trajetória, contribuiu para tornar a Bahia um dos estados brasileiros mais bem estudados e conhecidos geologicamente, pondo em destaque a grande diversidade de seus ambientes geológicos, ricos em depósitos minerais.

