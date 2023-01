Largo prepara a entrega de primeira bateria de vanádio

Primeira de muitas

A Largo, dona da Vanádio de Maracás, está avançando rapidamente na inserção da sua operação no processo de transição energética. Cerca de dois anos após adquirir a tecnologia para produzir baterias de vanádio, a empresa já está implantando o primeiro equipamento na ilha de Mallorca, na Espanha. “É a primeira bateria. Nós estamos desenvolvendo uma joint venture com uma empresa italiana, para implementar a bateria na Europa. É um ano de muitas transformações”, destacou o presidente da Largo, Paulo Misk, em entrevista exclusiva durante a premiação como destaque no setor mineral baiano, concedida pela CBPM. “Estamos desenvolvendo o titânio, o setor de baterias, consolida o de vanádio, fortalece a posição de alta pureza no mercado aeroespacial e mais uma série de coisas”, complementou.

Totalmente verde

Além de possibilitar o armazenamento de energia produzida a partir de matrizes renováveis, como o a eólica e a solar, a tecnologia da Largo se destaca também por ser totalmente reciclável, destaca Misk. Após 25 anos de operação a estrutura da bateria precisa ser trocada, mas o conteúdo, não. “A bateria de vanádio tem o que chamamos de um ciclo perfeito”, enfatiza Misk.

Taxação do sol

Por falar em energia limpa, termina hoje a isenção da tarifa de utilização do sistema de distribuição (TUSD) para quem gera a própria energia, a partir da matriz solar. De acordo com o estabelecido na Lei 14.300, que regulamenta o setor, quem protocolar pedidos para geração de energia solar a partir de amanhã terá que pagar a tarifa, popularmente chamada de “taxação do sol”. A implementação será gradativa até 2028 e tem como objetivo cobrir os custos de utilização da rede de transmissão das distribuidoras de energia. Ainda assim, a fonte energética deve permanecer competitiva, avaliam especialistas. José Renato Colaferro, sócio e diretor de operações da Blue Sol Energia Solar, estima que o retorno sobre o investimento mude de 33% para 31%, apenas.

Atuação ampliada

O Itaú Private está ampliando a equipe em Salvador para atender clientes que possuem mais de R$ 10 milhões investidos no banco. Desde dezembro, profissionais especialistas neste segmento passaram a atuar numa central integrada no complexo empresarial Mundo Plaza, Caminho das Árvores. Neste espaço também estão times do Itaú BBA, que oferece soluções financeiras para empresas de médio e grande porte, e especialistas de investimentos íon, que atuam sob um modelo inovador do Banco focado também em assessoria para investidores pessoa física. “Temos sido cada vez mais demandados por clientes do perfil Private na Bahia em busca de soluções customizadas para atender suas necessidades na gestão de recursos no Brasil e no exterior”, explica Alex Saud, diretor regional do Itaú Private. O Itaú Private tem estrutura com visão global e cerca de 800 profissionais que atuam em diversos escritórios pelo Brasil e no exterior, em Miami, Lisboa, Zurique e Nassau, tendo mais de R$ 700 bilhões sob gestão e é líder no segmento no país com aproximadamente 30% do mercado.

Quinze anos

A TIM alcançou a marca de 15 anos seguidos no Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 ao confirmar sua participação na carteira 2023. O feito é inédito entre as empresas de telecomunicações. Iniciativa pioneira na América Latina, o ISE foi criado em 2005 e se consolidou como uma forte referência em opções de investimento sustentável no Brasil. A nova carteira reúne 70 companhias de 37 setores da economia, que somam mais de R$ 2 trilhões em valor de mercado. Para integrá-la, as empresas passaram por um processo que considera inúmeros indicadores, desde consumo de energia e diversidade do quadro de pessoas até aspectos econômico-financeiros, de governança e transparência. Esse ano, a TIM se destacou em diversidade e inclusão, relações com a comunidade, gestão ambiental, gerenciamento de energia, gestão de riscos e ética nos negócios. Com melhoria em todas as dimensões avaliadas, a operadora ampliou sua pontuação geral de 77.18 para 82.16 e alcançou a 11ª posição entre todas as empresas avaliadas.

Em expansão

Nos últimos 12 meses, a marca baiana Soul Dila saltou de 7 para 13 lojas e quase dobrou a ocupação dentro e fora da Bahia. A recém-inaugurada loja em Morro de São Paulo é um marco para a empresa e para o destino turístico, que está entre os preferidos de quem adora passar temporadas nos paraísos baianos. Para 2023, Valdemir Ferreira, CEO da Soul Dila, reforça que a ideia é superar a meta batida no ano passado. “No nosso plano de expansão, temos planejamento de abertura de mais 8 unidades para o próximo ano”, antecipa o empresário.