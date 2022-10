Largos do Pelô têm pagode, afrobeat, pop, reggae e samba  

A agenda cultural do Pelourinho esta semana tem samba, pagode, reggae e outras opções para o público no centro da cidade. A programação é apoiada pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, através do Centro de Culturas Populares e Identitárias.

Nesta terça (1º), quem abre a programação é a banda Afrocidade, que faz show com participação de Ravi Lobo, no Largo Quincas Berro D'Água, às 20h, com ingressos a R$ 60 | R$ 30 no primeiro lote, e R$ 80 | R$ 40 (meia) no segundo lote.

Na quarta (2), feriado de Finados,a programação silencia. Mas, a agenda recomeça na quinta-(3), com o Pagode da Choca, no Largo Quincas Berro D'Água, às 19h, com ingressos a R$ 40 | R$ 20.

Já na sexta (4), duas cantoras ganham os palcos para embalar o público do Pelô. O som pop tropical de Illy e seu show O Que Me Cabe começa às 20h, no Largo Pedro Archanjo, com ingressos a R$ 40 | R$ 20 no primeiro lote, e R$ 50 | $ 25 (meia), segundo lote. Enquanto isso, Maria Licce faz todo mundo cair no samba a partir das 19h, no Largo Quincas Berro D'Água, com entrada gratuita.

No sábado (5), acontece o Baile de Todas as Cores, sob o comando da cantora Aila Menezes, às 19h, no Largo Quincas Berro D'Água, com entrada gratuita. Já no Largo Pedro Archanjo tem shows da banda Os Intimus, Nando Muniz, Alexandre Babilônia e Cinque Black.

E pra fechar a programação da semana, tem samba em homenagem a Gal do Beco, com Terapia no Samba e Samba Neguinho, e os convidados Aloisio Menezes, Melodia Costa e Janpierry, a partir das 15h, no Largo Pedro Archanjo, com ingressos a R$ 20 | R$ 10.

A banda Afrocidade (divulgação)

AFROCIDADE no PELÔ - Participação Ravi Lobo

Quando: 01/11 (terça-feira) - 20h

Onde: Largo Quincas Berro D'Água

Ingresso: 1º Lote: R$ 60 | R$ 30 (1º lote) e R$ 80 | R$ 40 (2º lote)

Banda Pagode da Choca

Quando: 03/11 (quinta-feira) - 19h

Onde: Largo Quincas Berro D'Água

Ingresso: R$ 40 | R$ 20

Illy - O Que Me Cabe

Quando: 04/11 (sexta-feira) - 20h

Onde: Largo Pedro Archanjo

Ingresso: R$ 40 | R$ 20 (1º Lote) e R$ 50 | R$ 25 (1º Lote)

Maria Licce

Quando: 04/11 (sexta-feira) - 19h

Onde: Largo Quincas Berro D'Água

Ingresso: Gratuito

Aila Menezes - Baile de Todas as Cores

Quando: 05/11 (sábado) - 19h

Onde: Largo Quincas Berro D'Água

Ingresso: Gratuito

Os Intimus |Nando Muniz|Alexandre Babilônia|Cinque Black

Quando: 05/11 (sábado) - 20h

Onde: Largo Pedro Archanjo

Ingresso: Gratuito

Samba da Consciência - Homenagem a Gal do Beco

Atrações: Terapia no Samba|Samba Neguinho, com Aloisio Menezes|Melodia Costa|Janpierry

Quando: 06/11 (domingo) - 15h

Onde: Largo Pedro Archanjo

Ingresso: R$ 20 | R$ 10