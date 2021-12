Largos do Pelourinho voltam a receber shows neste fim de semana

Com apresentações paralisadas desde março de 2020, por causa da pandemia, os largos do Pelourinho voltam a receber shows a partir de sexta-feira (3). O samba e a música instrumental são destaques deste primeiro fim de semana de shows. A programação gratuita.

Na sexta-feira (3), o palco do Largo Pedro Archanjo recebe o sambista Walmir Lima, um dos artistas mais conceituados da Bahia, que neste ano completou 90 anos de idade. Conservando muita energia e amor pelo samba, Lima se apresenta a partir das 19h. Na mesma noite, o músico Parah Monteiro coloca a sua guitarra baiana pra fazer o Largo Quincas Berro D’Água voltar a ferver, também às 19h.

Sábado (4), mantendo uma tradição do dia de Festa de Santa Bárbara, o samba vai movimentar o Pelô. O grupo Sangue Brasileiro convida quem está com saudade de uma roda de samba para se divertir no Largo Pedro Archanjo, a partir das 16h. Em seguida, eles passam o bastão para Gal do Beco, conhecida como dama do samba da Bahia, onde mora há mais de 40 anos, apesar de ser carioca de nascimento. O horário da apresentação é às 18h30.

O Largo Quincas Berro D’Água também estará aberto na programação de 4 de dezembro, com apresentações dos grupos de samba Salada Mista, às 16h, e Conexão Negra, às 18h30.

O domingo (05) à tarde leva para o Largo Pedro Archanjo o som do chorinho de Os Ingênuos. O grupo liderado por Edson Sete Cordas existe desde 1973, se consolidando como um dos mais tradicionais de música instrumental. O show começa às 16h. O Largo Quincas Berro D’Água também recebe um show instrumental, os visitantes terão seu final de tarde embalado pelos acordes do Grupo Casa 4, também a partir das 16h.

Para frequentar estes espaços, é necessário respeitar a capacidade de público definida de acordo com o decreto estadual 20.013 de 29 de novembro de 2021, limitando-se ao quantitativo de 500 pessoas. Além disso, é mais do que necessário a comprovação das duas doses da vacinação contra a covid-19 ou dose única, mediante apresentação do documento de vacinação fornecido no momento da vacinação ou do Certificado COVID, de preferência impresso

