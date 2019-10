Larissa Luz canta Elza Soares em novo show

Depois de conquistar o Prêmio Bibi Ferreira, o mais importante do teatro brasileiro, por sua atuação no Musical Elza, a cantora Larissa Luz apresenta novo show em homenagem à diva da MPB. Chamado Larissa Luz canta Elza Soares – Do Cóccix até o Pescoço, a apresentação acontece nesta sexta-feira (4), no Goethe-Institut, em uma edição especial do projeto TOCA!. A abertura fica por conta de Larissa Lacerda, que homenageia Elba Ramalho.

Com direção musical de Ubunto, a apresentação de Larissa Luz é inspirada no emblemático disco de Elza que rendeu um Grammy e uma turnê internacional para a cantora. Lançado em 2002, o álbum produzido por Zé Miguel Wisnik marcou uma importante virada na carreira de Elza, que queria quebrar o estereótipo de sambista, consolidado até então.

Serviço

O quê: Show Larissa Luz canta Elza Soares – Do Cóccix até o Pescoço

Onde: Pátio do Goethe-Institut (Corredor da Vitória)

Quando: Sexta-feira (4), às 20h

Ingresso: R$ 60 | R$ 30. Vendas: Sympla, Haus Kaffee e lojas Soul Dila

Aceita Clube Correio (20%)