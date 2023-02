Larissa Luz e Liniker levam representatividade ao Varanda da Folia

A cantora e compositora Larissa Luz recebeu a também cantora e compositora Liniker em show na tarde deste domingo (19) na Varanda da Folia, no Campo Grande. A apresentação foi marcada por um clima de celebração entre as artistas, que representam as causas da igualdade, diversidade e empoderamento.

A cantora baiana apresentou o seu repertório com reverência à música preta brasileira, com canções autorais como “Afrodate (Dreadlov)” e “Cupido Erê” e as releituras de Gilberto Gil, Margareth Menezes, Elza Soares, Olodum, entre outros nomes. Junto com a artista paulista, Larissa cantou "Deusa do Amor", "Banho". Liniker ainda apresentou algumas músicas do seu repertório como "Baby 95".

(Caio Lírio/Divulgação)

“Liniker está desenvolvendo uma relação maravilhosa com a Bahia e quis celebrar esse momento junto com ela no Carnaval, inclusive por causa de todas as conquistas que ela está angariando!”, explica a anfitriã do encontro.

"Eu acho Larissa muito generosa e fiquei muito honrada com o convite. A gente já se encontrou tantas vezes, mas com certeza foi muito especial esse encontro de hoje. Foi uma delícia cantar com ela aqui no Carnaval de Salvador e poder participar dessa festa", afirmou Liniker.

Ainda hoje (19), Larissa Luz volta a se apresentar no Carnaval. Às 20h, ela canta no Palco Donas do Som, na Praça Castro Alves. A agenda segue na segunda-feira (20) com show do palco da Liberdade e na terça-feira (21) com participação no show de Davi Moraes no Pelourinho.





